Jef ‘Eagl’ van podcast Onbespreekbaar steunt campagne om eenzaamheid tegen te gaan

Jef Willem, beter bekend als Jef Eagl, kwam sinds het begin van de pandemie al snel op voor het belang van mentale gezondheid. Vanaf 15 februari bindt hij zich nu aan de campagne #SharetheLUve, een initiatief van koekjesmerk LU in samenwerking met CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn). De focus ligt op het thema ‘eenzaamheid’, en dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. “Na de tweede coronagolf gaf 94 procent van onze volgers aan dat ze zich wel eens eenzaam voelden”, aldus Jef.

Volgens een nationaal geluksonderzoek van UGent uit 2020 voelt 1 op 2 Belgen zich soms eenzaam. Koekjesgigant LU wil daarop inspelen met hun nieuwe Koekoekskes-campagne. Daarbij sporen ze mensen aan om nieuwe relaties op te bouwen en/of bestaande te versterken. “Breng met een koekske een bezoekske, willen we eigenlijk zeggen”, legt Colin O’Toole, Marketing Director LU uit. “We willen mensen inspireren om verbinding te zoeken met diegene die ze missen of waarvan ze voelen dat ze eenzaam zijn. Een klein gebaar kan een waardevolle impact hebben op het leven van wie nood heeft aan connectie.”

50 cent per hashtag

Om die oproep te versterken lanceren ze de de hashtag ‘ShareTheLUve’ op sociale media. Wie iemand gaat bezoeken kan dit moment online delen met de vermelding van #ShareTheLUve. LU hoopt hiermee een kettingreactie van solidariteit de veroorzaken en eenzaamheid te bestrijden. Tot slot doneert LU 50 eurocent per keer dat iemand de hashtag gebruikt aan het CAW. Bart Claes, directeur van CAW, is blij dat LU met hun campagne wil investeren in de werking van het centrum: “Bij CAW hebben we elke dag contact met mensen die zich eenzaam voelen. We bieden een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding. CAW versterkt het sociaal netwerk rond mensen en verbindt mensen met elkaar en met de samenleving.”

Onze individualistische samenleving vertelt ons dat het louter ons eigen schuld is als we geen succes hebben in het leven

Jef ‘Dj Eagl’ Willem was meteen verkocht om deze campagne mee te ondersteunen. “Normaal gezien doe ik niet mee met commerciële dingen, maar ik voelde dat de intentie juist zat. Breek een koekje en breek zo het taboe rond eenzaamheid, ja het klinkt wel vind ik”, glimlacht hij. Jef woont al een hele tijd in Gent, maar is van oorsprong wel een Roeselarenaar. In juni 2020 riep hij samen met vriend Nicolas Overmeire de podcast en bijhorende Instagrampagina ‘Onbespreekbaar’ in het leven, waarin thema’s rond mentale gezondheid worden behandeld en bespreekbaar worden gemaakt. Eenzaamheid is een onderwerp dat niet zelden aan bod komt onder hun volgers. (lees verder onder de Instagrampost)







Geen luxeprobleem

“Na de tweede coronagolf lieten we onze volgers via een poll aangeven of ze zich weleens eenzaam voelen. Van de 6.400 respondenten gaf toen 96 procent aan dat dit het geval is. Door de berichten die we daarover binnenkrijgen merken we dat eenzaamheid geen onderscheid maakt tussen gender, leeftijd, sociale klasse… Iedereen kan er slachtoffer van worden”, legt Jef uit. Het grootste misverstand dat er heerst is dat enkel mensen zonder vrienden of familie hier last van hebben.

“Die fysieke aanwezigheid komt vooral voor bij de oudere generaties. Het beeld van gepensioneerden die effectief dagenlang niemand zien. Maar bij jongere mensen zien we steeds meer emotionele eenzaamheid. Je kan in een zaal vol mensen staan en je toch pijnlijk alleen, gedisconnecteerd voelen.” Dit misverstand leidt er volgens Jef toe dat het thema lang onderschat werd. “Er wordt nog te vaak gedacht dat eenzaamheid een luxeprobleem is. Mensen kunnen niet benoemen wat ze voelen omdat het te weinig besproken wordt. Ze denken dat ze niet eenzaam zijn, omdat ze een gezin en toffe collega’s hebben. Maar wanneer wij luidop de signalen opsommen, stromen de berichten binnen van mensen die zich tegen hun eigen verwachting in herkennen in die woorden.”

Je kan in een zaal vol mensen staan en je toch eenzaam voelen

Dat heeft volgens Jef alles te maken met de individualisering die sinds de Verlichting heerst in onze maatschappij. “Als je succes hebt in het leven, heb je dat aan jezelf te danken. Maar omgekeerd ook: tegenwoordig vergelijken we onze eigen leefsfeer met die van iedereen om ons heen. Wanneer we ons slecht voelen vanbinnen strookt dit niet met het beeld dat we langs de buitenkant te zien krijgen van onze omgeving. Iedereen leeft zijn of haar ‘best life’ op sociale media, dus vergelijken we onze eigen negatieve gedachten met dat unaniem positieve masker van de ander. Zo lijkt het alsof je helemaal niet op dezelfde golflengte zit en je je twijfels of faalangsten niet kunt delen, zo voel je je al snel helemaal alleen op de wereld.”

Donker zaadje

Jef heeft het gevoel dat we ons op een kantelmoment bevinden op vlak van aandacht voor mentale gezondheid, mede dankzij de pandemie, maar er is nog een lange weg te gaan. “Eenzaamheid staat in de top drie van triggers bij zelfdoding. Het is geen modetrend, maar een ernstig symptoom. Het is een zaadje dat geplant wordt en steeds donkerder wordt. Na een tijdje krijg je een self fulfilling prophecy: je voelt je onbegrepen in een sociale context en je wil dat gevoel vermijden, dus zonder je je af. Zo krijg je nog meer het gevoel dat niemand je wil en dat straal je ook uit, waardoor je nog meer in isolement terecht komt. Een vicieuze cirkel dus.”

Met Onbespreekbaar hoopt Jef dat ze een duurzame verandering kunnen betekenen. “Ik ben zeker dat de trend weer een beetje zal afnemen in de media. Het heeft een beetje een ‘smaakje van de maand’-gevoel. Pas op, dat is niet slecht hé, die media-aandacht is nodig om het brede publiek wakker te schudden. Voor bij mannen wordt kwetsbaarheid tegenwoordig nog niet geduld, dat moet veranderen. Maar dat los je niet in een dag op. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om te praten over hun problemen, in eerste instantie met elkaar, maar indien nodig ook met een professional. Die boodschap deel ik graag ook in het kader van de LU-campagne: wees er voor elkaar.”