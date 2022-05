Jasper (29) vecht tegen lymfeklierkanker en wil met vzw lotgenoten steunen: “Niemand hoeft deze strijd alleen te voeren”

Eind december kreeg Waregemnaar Jasper Decock te horen dat hij lymfeklierkanker had. Een half jaar later lijkt hij de strijd tegen de ziekte te winnen én wil hij lotgenoten een duwtje in de rug geven. Samen met zijn broers Stijn en Stef richtte hij Kameleoncocktail op en wil hij geld inzamelen om kankeronderzoek te stimuleren. “Deze periode heeft mijn hele leven veranderd.”

Jasper Decock, 29 lentes jong, kan je het prototype van de levensgenieter noemen. Eeuwige optimist, een leuke job als projectleider bij Comfort Home in Tielt, samen met zijn partner Jolien Cloet (30) trots op hun kinderen Julien (3) en Cosette (1)…

Het leven lachte de Waregemnaar toe, maar eind vorig jaar kreeg hij een zware mokerslag te verwerken.

“Tijdens de herfstvakantie ontdekte ik plots een knobbeltje in mijn hals”, opent Jasper zijn verhaal. “Ik stelde me daar aanvankelijk weinig vragen bij. Ik ben het type dat niet snel naar een dokter rent en dacht dat het wel vanzelf zou verdwijnen. Maar het werd steeds groter.”

“Uiteindelijk stuurde mijn vriendin me naar de huisarts. Daar kreeg ik te horen dat ik klierkoorts had. Veel rusten en ik zou ervan af zijn.” Maar in de weken na het doktersbezoek begon Jasper steeds meer klachten te ontwikkelen.

“Ik kon steeds moeilijker slapen en het gezwel drukte enkele aders in mijn linkerschouder dicht, waardoor ik mijn linkerarm met moeite nog kon optillen.”

Door elkaar geschud

Een tweede onderzoek drong zich op. “Op 10 december klopte ik bij een andere huisarts aan en die stuurde me meteen naar het OLV van Lourdesziekenhuis, hier in Waregem. Daar hebben ze me binnenstebuiten gekeerd: een punctie, echografie, scintigrafie…”

Op 17 december volgde het harde verdict: Jasper leed aan lymfeklierkanker. “Ik had me al een hele week op slecht nieuws voorbereid”, zegt hij. “Maar toch kwam het hard binnen. Zo’n nieuws schudt je hele wereld door elkaar.”

Uiterlijk heeft lymfeklierkanker Jasper fel veranderd, innerlijk blijft hij dezelfde optimist. © IG Kameleoncocktail

“Maar aan de andere kant was het ook ergens een opluchting, eindelijk wist ik wat er scheelde. En kon ik beginnen vechten. Want de kanker was perfect te behandelen. Daar trok ik me aan op.”

Ondertussen heeft Jasper twee operaties en zes chemokuren achter de rug. “Daarvoor moet ik naar het UZ Gent trekken. Tijdens elke chemo krijg ik ook immunotherapie en het gaat de goeie kant op.”

“In juni krijg ik mijn laatste immunotherapie, maar in maart toonde een PET-scan al aan dat de kanker volledig verdwenen is. Dat was boven alle verwachtingen. Ik zie opnieuw licht aan het einde van deze tunnel.”

Lotgenoten gevonden

Zijn moedige strijd tegen lymfeklierkanker documenteert Jasper op een speciaal daarvoor in het leven geroepen Instagram-account: @kameleoncocktail.

“Kameleon verwijst naar de ziekte, het gezwel dat zich in mijn lichaam camoufleerde, terwijl cocktail op de chemokuren slaat, het mengsel dat de boosdoener moet verslaan.”

“Aanvankelijk hield ik de account beperkt tot mijn dichte vrienden en familie, maar stilaan vonden veel meer mensen de weg naar mijn verhaal. Veel lotgenoten ook. En stuk voor stuk blaken die van positiviteit en wilskracht. Dat zette me aan het denken.”

Een stevige knuffel van zijn steun en toeverlaat Jolien Cloet. © IG Kameleoncocktail

Samen met zijn broers Stef (27) en Stijn (32) groeide het idee om het Instagram-profiel om te turnen in een vzw.

“Ik heb zelf enorm veel steun gekregen van mijn hele omgeving. Mijn familie ging door het vuur voor me, Jolien hield ons gezin draaiende en mijn vrienden stonden altijd voor me klaar.”

“Onbetaalbaar was – en ís – dat. Waarom niet zelf iets proberen te betekenen voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten? Niemand hoeft deze strijd alleen te voeren.”

Oprichtingsdrink

De nieuwbakken vzw Kameleoncocktail wil fondsen inzamelen en die schenken aan organisaties die kankeronderzoek uitvoeren. “Daarbij zullen we ons niet tot lymfeklierkanker beperken, want elke vorm van kanker moet met alle mogelijke middelen bestreden worden.”

In een eerste fase willen Jasper en zijn broers wenskaarten verkopen waarop foto’s van hun mama Marjan Wullen prijken. “Zij is een niet onverdienstelijke hobbyfotografe”, glimlacht hij.

Zoontje Julien steunt papa tijdens zijn gevecht met lymeklierkanker. © IG Kameleoncocktail

“Deze zomer willen we onze tenten ook letterlijk opslaan tijdens feestjes in de brede regio: van de Gapersfeesten in Geluwe over het kermisweekend in Beveren-Leie tot Levensloop van de Stichting tegen Kanker.”

“Het VTI van Menen, mijn vroegere school, organiseert op 30 september ook een foodtruckfestival ten voordele van onze vzw en in augustus volgt nog een oprichtingsdrink.”

Die zal een symbolische betekenis hebben, benadrukt Jasper. “Enerzijds wordt het de officiële start van onze vzw, anderzijds zal ik dan ook een punt kunnen zetten achter een bijzonder zwaar en zwart hoofdstuk in mijn leven. Een periode die mijn leven compleet heeft veranderd.”

Volg Kameleoncocktail via Instagram en Facebook.