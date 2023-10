Janne Vermeulen start unieke multidisciplinaire groepspraktijk op in Staden: “Teamwork staat hier centraal”

Kinesiste Janne Vermeulen (29) opende begin augustus Praktijk@Motion, een multidisciplinaire groepspraktijk. De praktijk wil in samenwerking tussen de diverse disciplines hun patiënten de beste en meest complete behandeling aanbieden. Praktijk@Motion is meteen uniek in Groot-Staden.

Janne Vermeulen startte als kinesiste op zelfstandige basis bij groepspraktijk Kine Don Bosco in Torhout. “Tijdens de coronacrisis was de praktijk zes weken gesloten”, vertelt Janne. “Ik had toen tijd zat om na te denken en besloot om de stap naar een eigen praktijk te zetten. Ik startte in 2021 halftijds een eigen praktijk in een pand in de Diksmuidestraat en was ook nog halftijds aan de slag bij Kine Don Bosco. Ik kon evenwel heel vlug voltijds mijn agenda in Staden vullen, terwijl er ook redelijk snel werk was voor een extra kinesiste. Het was mijn ultieme droom om een multidisciplinaire groepspraktijk op te starten.”

Diverse disciplines

Begin augustus kon Janne die droom waarmaken. “Ik kocht dit pand in de Bruggestraat, waar kinesist Marc Wydooghe vroeger zijn praktijk en woonst had. Mijn mémé werd vroeger nog behandeld door Marc. De cirkel is dus rond”, glimlacht ze. De woning werd grondig gerenoveerd. Zo werd onder andere de vloer vervangen, kwam er een nieuw dak en werden ook de loodgieterij en de elektriciteit vernieuwd. De benedenverdieping wordt volledig ingepalmd door de kinepraktijk.

Naast Janne zijn ook Marthe Bernaert en Delphine Mahieu als kine actief in de praktijk. “De bovenverdieping biedt onderdak aan diverse disciplines. Gijs Vermeulen, mijn broer, biedt er zijn diensten aan met Dental Labo Vermeulen. Hij staat in voor het herstellen en reinigen van tandprotheses en het maken van volledig gebitten in samenwerking met de tandarts. Nell Courtens is diëtiste en diabeteseducator en volgde ook een opleiding voeding en sport. Ze begeleidt sporters op een wetenschappelijk onderbouwde manier om hun prestaties tot het hoogst haalbare niveau te tillen. Justine Tilleman is onze lifecoach. Ze geeft assertiviteitstraining, is voeding- en afslankingscoach en werkt daarnaast ook als studiecoach en stress- en burn-outcoach. Podologe Maxine Pype staat in voor voetverzorging, nagel- en huidbehandeling en gang- en loopanalyse. Psychologisch consulente Eline Vandamme werkt onder andere rond faalangst, stressklachten en burn-out, depressieve gevoelens en piekeren.”

Samen sterk

Elke discipline beschikt over een eigen consultatieruimte. “Het is niet de bedoeling dat elke discipline op zijn eilandje zit, maar dat we onder het motto ‘samen sterk’ als team de beste en meest complete behandeling aanbieden aan onze patiënten. Samen weet je immers meer en kan je ook meer bereiken. Teamwork staat bij ons centraal. De zorgverleners uit onze praktijk volgen ook geregeld extra bijscholingen en opleidingen om de beste zorg te garanderen.”

Uniek concept

Janne biedt met de groepspraktijk een uniek concept in Groot-Staden aan. “Overigens is er nog ruimte voor andere disciplines in onze praktijk. Het zit er dus dik in dat er binnen afzienbare tijd nog specialisaties bijkomen. Naar de toekomst toe willen we ook workshops en groepslessen organiseren in Praktijk@Motion rond bijvoorbeeld mindfulness of core stability, die kunnen aangepast worden aan bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan oefeningen die gericht zijn op vijftigplussers.”

“Samen weet je meer en kan je meer bereiken”

Op vrijdag 17 november staat er een opendeurdag gepland in Praktijk@Motion, om kennis te maken met de praktijk en de diverse zorgverleners. “Uiteraard hoort daar ook een hapje en een drankje bij.”