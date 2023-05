Jan Yperman Ziekenhuis organiseert panelgesprekken “Beter worden met de hulp van patiënten en bezoekers”

Het Jan Yperman Ziekenhuis streeft ernaar zijn dienstverlening aan patiënten en bezoekers voortdurend te verbeteren. Dat kan alleen door rekening te houden met feedback: wat doet het ziekenhuis goed en wat kan beter. Daarom organiseert de dienst kwaliteit van het ziekenhuis een reeks panelgesprekken. Er staan drie gesprekken op stapel voor telkens een andere doelgroep.

In een eerste bijeenkomst op 25 mei gaat het ziekenhuis in gesprek met eigen personeel dat onlangs zelf patiënt was. “Die interne blik op de werking kan zeer verrijkend zijn”, zegt kwaliteitscoördinator Dirk Vanrenterghem. “Collega’s kennen het huis en detecteren misschien sneller de hiaten in de werking.”

Het tweede panelgesprek vindt plaats op 6 juni en focust op bezoekers, patiënten, familie en mantelzorgers. Het ziekenhuis lanceert hiervoor een oproep naar mensen die het ziekenhuis een warm hart toedragen en toch niet bang zijn om hun ongezouten mening te formuleren. “We hebben kritische geesten nodig”, zegt Annelies Dumoulin, coördinator patiëntenbeleving. “We zoeken mensen die feedback geven op een constructieve manier. Daar kunnen wij, als ziekenhuis, heel veel van leren.”

Babybabbels

‘Babybabbels’ is het derde panelgesprek op 10 juni: jonge ouders, en meer specifiek mama’s die onlangs bevallen zijn in het Jan Yperman Ziekenhuis, verzamelen we rond de gesprekstafel. Met hen willen we het wel en wee in het verloskwartier en de materniteit overlopen.

Dirk Vanrenterghem: “Deze panelgesprekken zijn één belangrijk onderdeel van een volledig FlaQum kwaliteitstraject dat het ziekenhuis momenteel uitrolt. In dialoog gaan met diegenen waarvoor wij zorg organiseren is een bewuste keuze.”