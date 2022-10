Izegemse babytheek telt na een jaar al 64 leden

De Babytheek in de Roeselaarsestraat is één jaar oud. Die mijlpaal werd recent gevierd met een feestje in de winkel, die kan functioneren met de steun van verschillende vrijwilligers.

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor duurzame babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Het initiatief blijkt alvast een succes bij de Izegemnaren. “We streefden in ons eerste jaar naar veertig leden en we hebben die mijlpaal gehaald”, zegt welzijnsschepen Ann Van Essche (CD&V). “We hebben op vandaag 64 leden, waarvan 40 actieve. Dit is niet alleen een initiatief dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, maar ook inclusie belangrijk vindt. Het sociaal contact is hier dan ook zeer belangrijk. We hebben ook een borstvoedingsvriendelijk hoekje en geven regelmatig workshops babymassage. Met de Babytheek bereiken we ook 45 procent kwetsbare gezinnen.” Om het eenjarig bestaan te vieren en nog in te zetten op extra service start de Babytheek ook met een ruilhoekje voor babykledij tot maat 98 (ongeveer voor kinderen tot en met 3 jaar). Bovendien is het initiatief vanaf 2 november ook elke woensdagavond open.