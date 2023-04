Isolatie niet langer verplicht bij positieve coronatest

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond de isolatieplicht bij een positieve coronatest afgeschaft. Daarmee wordt een beslissing van de Interministeriële Conferentie van woensdagochtend uitgevoerd.

Wie een positieve coronatest aflegt, moet niet meer automatisch zeven dagen in isolatie. De afschaffing van de verplichte isolatieperiode is een gevolg van de gunstige evolutie van de pandemie. Voortaan wordt een infectie met covid beschouwd zoals griep. Om de beslissing ook uit te voeren, was een decreetswijziging in het parlement nodig.