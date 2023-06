Inwoners PFAS-zones kunnen bloed laten testen: “Iedereen heeft het recht om te weten hoe het zit”

De sociale beweging Climaxi organiseert samen met enkele buurtcomités bloedonderzoeken naar PFAS. “We raden de test aan alle omwonenden en ex-bewoners aan in een straal van een kilometer rond een no regret-zone”, klinkt het. Geïnteresseerden kunnen donderdagavond terecht in POC De Kepper in Kruishoutem.

Climaxi ondersteunt buren die actie voeren rond PFAS-vervuiling in onder meer Oostende, Kruisem, Kortemark, Ronse en Stabroek. In Kruisem werden PFAS en andere giftige stoffen ontdekt op de site van een voormalige stortplaats in de Meirestraat, op de grens met Zulte en Waregem. “De vervuiling raakte ondertussen in de grondwaterlagen. Het stort werd nooit degelijk gesaneerd, maar in 2021 wel afgedekt met een betonnen plaat en bebouwd”, meldt Climaxi.

De vzw ontving via de gemeente Kruisem na lang aandringen de gevraagde gegevens. “Er wordt tot 1.700 nanogram PFAS teruggevonden, wat ongeveer 17 keer de saneringsnorm is. Verder zit er bijna tien keer te veel nikkel, vijf keer te veel chloride en maar liefst 420 keer te veel ammonium in het grondwater.” Ook in het centrum van Waregem werd recent op meerdere sites PFAS ontdekt.

Climaxi en de betrokken buurtcomités Leefbaar Kortemark, Zaubeek Gezond uit Kruisem en Wij Raversijde uit Oostende hekelen de reactie van de overheid op PFAS-ontdekkingen. “Onderzoeken duren jaren en worden soms verdoezeld, laat staan dat men erin slaagt om verantwoordelijken te vinden en echt over te gaan tot sanering.”

“Het Departement Zorg organiseert zelf een massaal bloedonderzoek in de omgeving van de 3M-fabriek in Antwerpen, maar niet in de rest van Vlaanderen. Daarom besloten we dat zelf te organiseren.”

Putwater, eieren en moestuin

“Wij vinden dat iedereen het recht heeft om te weten hoe het met zijn bloedwaarden zit en raden het onderzoek aan alle omwonenden en ex-bewoners aan in een straal van een km rond een no regret-zone, vooral aan inwoners die putwater gebruiken, eieren eten van eigen kippen of moestuinieren.”