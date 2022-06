Inwoners leren reanimeren en defibrilleren

Het stadsbestuur van Lo-Reninge organiseerde voor de inwoners twee gratis opleidingen reanimatie en defibrillatie in samenwerking met het Rode Kruis. Op beide sessies waren samen zo’n twintig geïnteresseerden aanwezig.

De stad Lo-Reninge draagt de titel van ‘Hartveilige gemeente’ en de cursussen vonden in het kader daarvan plaats. In elke deelgemeente is trouwens ook een AED-toestel aanwezig (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, red.). De toestellen hangen nabij de voetbalkantine in Reninge, vrije basisschool Oogappel in Lo, oc ’t Klooster in Noordschote en oc Concorde in Pollinkhove.

De opleiding werd gegeven door twee lesgevers van het Rode Kruis. Eerst kregen de aanwezigen uitleg over wat te doen bij een bewusteloos persoon. Zo werden onder meer de stabiele zijligging en reanimatietechnieken aangeleerd. Daarna kwam de werking van het AED-toestel aan bod.

Goed begin

Ronny Denys en zijn vrouw Lieve Desmet uit Lo waren aanwezig tijdens de opleiding in Pollinkhove. “We volgden de opleiding uit interesse en vooral ook omdat je onverwachts in een situatie kan terechtkomen waar hulp moet worden geboden”, zegt Ronny. “Onbekend maakt onbemind, bijgevolg is basiskennis al een goed begin om hulp te bieden.”

Ronny volgde al eens een opleiding in 2014 op zijn werk, maar een opfrissing is duidelijk geen overbodige luxe. “Zoals de lesgever aangaf, worden reanimatie- en defibrillatietechnieken om de vijf jaar geëvalueerd en bijgestuurd”, zegt Ronny. “Zo waren er al enkele kleine zaken veranderd in vergelijking met 2014. De lesgevers waren heel goed en duidelijk in hun uiteenzetting. Ze gaven de opleiding laagdrempelig zodat iedereen alles begreep.”

“Het is goed dat de stad Lo-Reninge gratis opleidingen aanbiedt”, besluit Ronny en Lieve. “Zeker ook omdat de vorming specifiek gericht is op niet-professionelen.”