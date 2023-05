Infostand AZ Delta: hoe herken je een beroerte

Met een grote, opvallende hersenballon werd tijdens de Torhoutse woensdagmarkt door een vierkoppige delegatie van het AZ Delta de aandacht van de voorbijgangers getrokken. Dat gebeurde naar aanleiding van de Europese Dag van de Beroerte.

Een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) is een ernstige aandoening, die niet alleen ouderen treft. Het herkennen van de symptomen en het tijdig bellen van het noodnummer 112 zijn van groot belang en kunnen de kans op blijvende gevolgen van een beroerte flink verkleinen. Op de foto bij hun infostand van links naar rechts neuroloog Jen Maes, Charlotte De Jaeger (hoofdverpleegkundige neurologie AZ Delta campus Rembert) en de beroertecoaches Lien Mombert en Anneleen Demeyere. De twee laatstgenoemden begeleiden de patiënten na een beroerte om het ‘hervallen’ te voorkomen, onder meer door het bevorderen van een gezonde levensstijl. Er werden 500 flyers uitgedeeld en er werd heel wat uitleg over een CVA gegeven.