Informeer je over dikkedarmkanker

Maart is de internationale maand van de strijd tegen dikkedarmkanker. Om alle inwoners te informeren organiseert het gemeentebestuur van Vleteren een gratis infosessie op donderdag 23 maart om 19.30 uur in De Sceure in Oostvleteren.

Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker heb je eerst geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is daarom belangrijk om de ziekte op te sporen vóór je klachten hebt.

Het gemeentebestuur van Vleteren wil haar inwoners informeren over de ziekte. “Tijdens de infosessie kom je meer te weten over het voorkomen van dikkedarmkanker, mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek. Na de presentatie is er ruimte voor vragen uit het publiek. Dokter Koen Thorrez, specialist maag-, darm- en leverziekten van het Jan Ypermanziekenhuis, geeft wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en advies”, zegt Leen Maenhout, coördinator Burgerzaken en Welzijn van de gemeente Vleteren.

Bevolkingsonderzoek

Daarnaast organiseert de Vlaamse overheid het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek spoort alle mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Ze krijgen een uitnodiging per post met een afnameset voor een stoelgangtest. De set stuur je terug in de voorgefrankeerde enveloppe.

(AHP)