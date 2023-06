Infomarkt Wegwijs in Welzijn “voor iedereen”

Eerstelijnszone RITS organiseert op dinsdag 6 juni in zaal Iso in de Sint-Jorisstraat in Izegem de infomarkt Wegwijs in Welzijn. “Een infomarkt van diverse welzijnsdiensten voor alle inwoners van Ingelmunster, Izegem en Lendelede”, zegt projectmedewerker Florien Wyffels.

RITS staat voor Roeselare-Izegem-Tielt Samen, een netwerk waar zorg- en hulpverleners uit die regio elkaars aanbod leren kennen en waar ook de burgers dit aanbod leren kennen.

Wegwijs in Welzijn is volgens Florien een initiatief voor alle mensen, van alle leeftijden. “Voor wie zich goed in zijn vel wil (blijven( voelen – voor iedereen dus. Die infomarkt is er ook voor mensen met (beginnende) zorg- en ondersteuningsnoden.”

Vijftig standen

“Er staan op de infobeurs een vijftigtal standen van organisaties uit Izegem, Ingelmunster en Lendelede waar je met allerlei vragen terechtkunt”, zegt Florien. “Organisaties die zich bekommeren om zelfzorg, sociaal contact, tegemoetkomingen, psychologische hulpverlening, mantelzorg, zorg aan huis, hulpmiddelen… Om er maar enkele te noemen: Art’Iz kunstacademie, bibliotheken, CAW, Kliniek Sint-Jozef Pittem, sociale huizen, Den Omgang, De Misthoorn, dagverzorgingcentra De Maeretak, Dischveld, enzovoort.”

Je kunt op de infomarkt terecht met vragen als: hoe zit het met de mantelzorgpremie in mijn gemeente? Hoe kan ik online mijn medisch dossier raadplegen? Mijn huurwoning is te duur voor mijn budget en wat kan ik daaraan doen? Ik ben een sociaal mens en waar kan ik in mijn gemeente vrijwilligerswerk doen? Hoe en waar kan ik psychologische begeleiding zoeken? En uiteraard nog veel meer van die vragen.

Digistand

Florien wijst erop dat er op de infobeurs ook een digistand is. “Mensen kunnen daar gerust vragen hoe ze bijvoorbeeld een app van een organisatie moeten downloaden, hoe ze online iets kunnen terugvinden, enzovoort… De bezoekers kunnen er digitale ondersteuning krijgen. Voor veel mensen is dat belangrijk, in deze digitale tijden met de sociale media!”

De Infomarkt Wegwijs in Welzijn vindt plaats op dinsdag 6 juni in zaal Iso, van 14.30 tot 20.30 uur. “De toegang is gratis en bovendien krijgt iedere bezoeker nog een gratis minihapje en een drankje. Tussen 15.30 en 17 uur verzorgt NeuroCentrumWest van Ilse Vandenbroucke ‘Beweeg-halfuur’-sessies. En om 18 uur is er een heel interessante lezing van neuropsycholoog, auteur en spreker Michaël Portzky over veerkracht.”

(IB/foto FM)