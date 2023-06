In Vlaanderen kampen West-Vlaamse tweejarigen het minst met overgewicht

Een op de tien tweejarigen kampt met overgewicht. Bij anderhalf procent is er sprake van obesitas. Dat heeft Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits donderdag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het consultatiebureau van Kind en Gezin in Oostkamp. In de provincie Antwerpen ligt het aandeel kinderen met overgewicht het hoogst (11,4%), in West-Vlaanderen het laagst (8,5%). Uit de cijfers blijkt ook dat het bereik van de gehoortest van Kind en Gezin het hoogst ligt in West-Vlaanderen (97,8%).

Kinderen worden bij Kind en Gezin gewogen en gemeten om hun ontwikkeling te volgen. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat een op de tien tweejarigen kampt met overgewicht. Bij anderhalf procent is er sprake van obesitas. Kinderen in kansarmoede hebben meer kans op overgewicht, net als tweejarigen die een moeder hebben van niet-Belgische origine.

(lees verder onder de grafiek)

© Opgroeien

Ook het zicht van baby’s en peuters wordt gescreend. Zo kunnen oogproblemen worden gedetecteerd en verholpen. Vorig jaar werd iets meer van 5 procent van de kinderen doorverwezen naar een oogarts na de eerste oogtest.

Medewerkers van Kind en Gezin namen in 2022 bij 64.199 borelingen een preventieve gehoortest af. Onderzoek toont aan dat een vroegtijdige opsporing van gehoorstoornissen de negatieve gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling aanzienlijk beperkt. Met een preventieve gehoortest bereikte Kind en Gezin afgelopen jaar 94 procent van alle borelingen. West-Vlaanderen scoort het best van alle Vlaamse provincies met een bereik van 97,8 procent.

(lees verder onder de grafiek)

© Opgroeien

Dankzij de preventieve gratis screenings door Kind & Gezin kunnen artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers ouders ook sensibiliseren. “Zo leggen we ouders bijvoorbeeld uit waarom schermtijd voor de jongste kinderen best beperkt blijft en afgewisseld wordt met veel buiten spelen”, zeg adviserend arts Opgroeien Maaike Deschoemaeker.

Bovendien is buitenspelen ook goed voor de ogen. “Kinderen kijken zo meer in de verte, wat goed is voor de oogspieren, en ze bewegen meer en vrijer wat een boost geeft aan de motorische ontwikkeling.”

Maximale ontwikkelingskansen

“Met deze vroegtijdige preventieve screenings krijgt elk kind maximale ontwikkelingskansen”, zei minister Hilde Crevits donderdag in Oostkamp. Ze bracht er een bezoek aan het consultatiecentrum naar aanleiding van 25 jaar gehoortesten en 10 jaar oogtesten door Kind en Gezin.

“Ouders kunnen er terecht met allerlei vragen en bezorgdheden. Uit een recente bevraging bij 8.000 ouders blijkt dat ze zich zo echt ondersteund voelen in de opvoeding van hun kinderen.”

“We worden internationaal benijd omdat we op populatieniveau zo veel kinderen en borelingen bereiken”, zegt Vlaams minster van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Heel weinig landen hebben zo’n globale data.” (Belga/PST)