IN KAART 408 nieuwe besmettingen per dag, 177 mensen in het ziekenhuis

Volgens het meest recente rapport van Sciensano zijn sinds 1 maart 2020 al minstens 446.029 West-Vlamingen met het coronavirus besmet geraakt. Dat zijn er 2.858 meer dan een week geleden, het daggemiddelde ligt op 408 nieuwe besmettingen per dag. Van de 92 mensen die gisteren in het ziekenhuis werden opgenomen in ons land, waren er 15 opnames in West-Vlaanderen.

Sinds maandag 28 maart 2022 publiceert Sciensano enkel nog op dinsdag en vrijdag nieuwe data. We updaten dit artikel dus nog tweemaal per week.

177 mensen in ziekenhuis

Er werden gisteren 15 patiënten voor een coronabesmetting opgenomen in de West-Vlaamse ziekenhuizen. In totaal liggen in onze provincie 177 mensen die besmet zijn met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat zijn er 15 minder dan de dag ervoor. Let wel, niet iedereen ligt in het ziekenhuis omwille van corona: ook mensen die op spoed positief testen of positief blijken voor een geplande opname zijn in die statistieken opgenomen. Exact 29 mensen mochten gisteren het ziekenhuis verlaten.

Er liggen in West-Vlaanderen nu 8 patiënten met corona op een afdeling intensieve zorgen. Dat zijn er evenveel als een dag eerder. Op een totaal van 221 erkende IZ-bedden in onze provincie betekent dat dat 3,6 procent van de West-Vlaamse capaciteit op intensieve zorgen is ingenomen door ernstig zieke coronapatiënten.

In heel België liggen momenteel 1083coronapatiënten – 8 minder dan de dag ervoor – in het ziekenhuis, van wie 69 op intensieve zorgen. Gisteren werden 92 mensen door corona opgenomen in een Belgisch ziekenhuis en mochten 160 patiënten het ziekenhuis verlaten.

In West-Vlaanderen werden de voorbije week 131 mensen door corona in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee loopt onze provincie op kop. In de andere provincies ligt het aantal mensen dat opgenomen werd in het ziekenhuis met corona wat lager: Antwerpen (104), Oost-Vlaanderen (103), Brussel (93), Luik (55), Henegouwen (52),Vlaams-Brabant (27), Limburg (23), Namen (18), Waals-Brabant (9) en Luxemburg (0).

De voorbije zeven dagen stierven in België 32mensen aan de gevolgen van of met het virus. Het totale dodental sinds maart 2020 staat op 31.883 overlijdens, 24.636 (77 procent) onder hen ouder waren dan 75 jaar.

Besmettingen

Op donderdag 23 juni zijn er 446.029 coronabesmettingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn er 2.858 meer dan een week geleden, het daggemiddelde de laatste zeven dagen in onze provincie bedraagt nu 408 nieuwe coronagevallen per dag. Een week eerder was dat 311 nieuwe besmettingen, twee weken eerder nog 195 per dag. De cijfers zitten dus in een stijgende lijn.

Nog even dit: om alle grafieken en kaarten te kunnen bekijken, moet je eerst even alle cookies aanvaarden!Hoe je dat doet, lees je hier.

Per gemeente

Als we kijken naar het aantal nieuw vastgestelde besmettingen de laatste zeven dagen, dan overschrijden bijna de helft van de gemeenten, in totaal 29 gemeenten, de drempel van 240 nieuw vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Daarnaast tekenen nog slechts 4 gemeenten een lagere incidentie dan 120 besmettingen op, minder dan vorige week. Zij kleuren dus niet meer rood. De laagste besmettingsgraad vinden we in Ledegem (72 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners), gevolgd door Mesen, Dentergem en Zuienkerke.

Nieuwpoort is met een incidentie van 396 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners de laatste zeven dagen koploper in West-Vlaanderen, nog voor Lichtervelde, Wingene, Zwevegem, Avelgem en Hooglede.

87 procent gevaccineerd, 74 procent eerste booster

Over de volledige bevolking is 87,90 procent van de inwoners in West-Vlaanderen gevaccineerd, in totaal 1.057.711 West-Vlamingen. 1.047.729 van hen kregen al twee dosissen, goed voor 87,07 procent van alle West-Vlamingen. Dat blijkt uit de Vaccinatieteller van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Exact 901.059 West-Vlamingen hebben intussen ook een derde prik gekregen, de zogenaamde boosterprik. Dat is goed voor 74,88 procent van de totale bevolking en bijna 90 procent van de volwassenen. Ruim negen op de tien West-Vlaamse 65-plussers is intussen een derde keer gevaccineerd.

Iets meer dan 93.000 West-Vlamingen kregen al hun tweede boosterprik, hun vierde coronavaccin in totaal dus. Net geen 25 procent daarvan is ouder dan 65 jaar.