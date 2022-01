IN KAART 1.289 nieuwe besmettingen per dag in West-Vlaanderen, 153 mensen in het ziekenhuis

Volgens het meest recente rapport van Sciensano zijn sinds 1 maart 2020 al minstens 222.637 West-Vlamingen met het coronavirus besmet geraakt. Dat zijn er 9.022 meer dan een week geleden, het daggemiddelde ligt op 1.289 nieuwe besmettingen per dag. Van de 190 mensen die gisteren in het ziekenhuis werden opgenomen in ons land, waren er 18 opnames in West-Vlaanderen.

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, maakt bijna elke dag de meest actuele, maar nog niet geverifieerde cijfers inzake coronabesmettingen bekend. Op donderdag 6 januari – op basis van de cijfers tot en met woensdag 5 januari – zijn er 222.637 besmettingen vastgesteld in West-Vlaanderen. Dat zijn er 2.568 meer dan een dag eerder.

De voorbije week kwamen er voor heel de provincie 9.022 gevallen bij, het daggemiddelde de laatste zeven dagen bedraagt nu 1.289 nieuwe besmettingen per dag. Een week eerder was dat 626 nieuwe besmettingen, twee weken eerder nog 577 per dag. De besmettingscijfers zitten in een snelstijgende lijn, een gevolg van de dominantie van de omikronvariant.

Het reproductiegetal of de R-waarde in West-Vlaanderen bedroeg woensdag 1,300. Dat R-getal staat voor het aantal mensen dat besmet wordt door elk nieuw geval van corona. Ligt dat hoger dan 1, dan wint de epidemie aan kracht. In de Duitstalige Gemeenschap ligt dat cijfer lager dan bij ons, in alle andere Belgische provincies ligt de R-waarde hoger. Het R-getal voor België bedraagt nu 1,364.

In de periode van 26 december 2021 tot 1 januari 2022 werden in West-Vlaanderen 41.307 testen oftewel 3.433 per 100.000 inwoners uitgevoerd en bleek 16,4 procent van de testen positief.

In Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de positiviteitsratio hoger dan bij ons. In Antwerpen en de Duitstalige Gemeenschap ligt het aantal positieve testen ten opzichte van het totaal gelijk of lager. Het landelijke gemiddelde bedraagt nu 17,9 procent. In Antwerpen, Waals-Brabant, Henegouwen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er meer getest dan bij ons.

153 mensen in ziekenhuis

Er werden gisteren 19 patiënten met een coronabesmetting opgenomen in de West-Vlaamse ziekenhuizen. In totaal liggen in onze provincie 153 mensen die besmet zijn met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat zijn er zes minder dan de dag ervoor. Exact 26 mensen mochten gisteren het ziekenhuis verlaten.

Er liggen in West-Vlaanderen nu 39 patiënten met corona op een afdeling intensieve zorgen. Dat zijn er zes minder dan een dag eerder. Op een totaal van 221 erkende IZ-bedden in onze provincie betekent dat dat 17,5 procent van de West-Vlaamse capaciteit op intensieve zorgen is ingenomen door ernstig zieke coronapatiënten.

In heel België liggen momenteel 1.882 coronapatiënten - 11 minder dan de dag ervoor - in het ziekenhuis, van wie 470 (-33) op intensieve zorgen. Gisteren werden 190 mensen opgenomen in een Belgisch ziekenhuis en mochten 234 patiënten het ziekenhuis verlaten.

In West-Vlaanderen werden de voorbije week 125 coronapatiënten opgenomen. In Brussel (272 nieuwe ziekenhuisopnames), Henegouwen (170 opnames), Luik (158) en Antwerpen (136) ligt dat cijfer hoger. In de andere provincies is dat gelijk of minder: Oost-Vlaanderen (125), Limburg (64), Vlaams-Brabant (54), Namen (44), Luxemburg (22) en Waals-Brabant (15).

De voorbije zeven dagen stierven in België 124mensen aan de gevolgen van of met het virus. Dat cijfer neemt verder toe. Het totale dodental sinds maart 2020 staat op 28.429 overlijdens, 22.048 (77,55 procent) onder hen ouder waren dan 75 jaar.

Overal rood

Als we kijken naar het aantal nieuw vastgestelde besmettingen de laatste zeven dagen, dan overschrijden alle 64 gemeenten de drempel van 240 nieuw vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Ruiselede is met een incidentie van 1.287 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners de laatste zeven dagen koploper in West-Vlaanderen, voor Wielsbeke, Veurne, Zuienkerke en Zwevegem.

In Vleteren ligt de besmettingsgraad met 274 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste week het laagst.

84 procent gevaccineerd, 42 procent boosters

Over de volledige bevolking is 84,27 procent van de inwoners in West-Vlaanderen gevaccineerd, in totaal 1.014.049 West-Vlamingen. 1.006.074 van hen kregen al twee dosissen, goed voor 83,61 procent van alle West-Vlamingen. Dat blijkt uit de Vaccinatieteller van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Exact 568.715 West-Vlamingen hebben intussen ook een derde prik gekregen, de zogenaamde boosterprik. Dat is goed voor 47,26 procent van de totale bevolking. Ruim negen op de tien West-Vlaamse 65-plussers is intussen een derde keer gevaccineerd.