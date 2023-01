IN KAART 1.055 AED-toestellen in publieke ruimte in West-Vlaanderen

Volgens de meest recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bevinden er zich 1.055 AED-toestellen op het openbare domein in West-Vlaanderen. “Zo’n toestel, ook wel gekend als defibrillator in de buurt kan het verschil maken tussen leven en dood. Want de eerste vijf minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als iemand dan al met reanimatie start, is de kans op overleven het grootst”, klinkt het bij het Rode Kruis.

Stad Roeselare wil in elke wijk een AED-toestel installeren om zo de blinde vlekken in de stad wegwerken. Dat is een draagbaar toestel, dat na aanbrengen automatisch een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen in afwachting van de hulpddiensten. De adviesstem van het systeem begeleidt je door het hele proces. Als een schok niet kan helpen, zal het systeem er ook geen toedienen.

Ontdek hier hoeveel AED-toestellen er in jouw gemeente geïnstalleerd zijn in de openbare ruimte:

“Onze databank is gebaseerd op de AED-toestellen, die mensen, verenigingen of lokale besturen bij ons registreren”, vertelt Wendy Lee, woordvoerster FOD Volksgezondheid. “Eigenlijk iedereen, die een defibrillator in de publieke ruimte of in de semi-publieke ruimte, zoals de inkom van een restaurant of een school installeert, moet dit aangeven. Dan wordt het toestel opgenomen in onze databank en ontvangt u een registratienummer. Zo kunnen wij hiervan een overzicht bijhouden.”

Wie zelf een AED-toestel in de publieke ruimte heeft ophangen, kan deze registeren via deze link.