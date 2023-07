In AZ West kan je nu ook met ‘gentle sectio’ bevallen: “Sterke connectie met baby”

Sinds kort kunnen toekomstige mama’s bij AZ West bevallen met een ‘gentle sectio’ (letterlijk vertaald: een zachte, vriendelijke keizersnede). Bij deze keizersnede wordt zoveel mogelijk de beleving van een natuurlijke bevalling nagebootst.

‘Skinnen’, het eerste huid-op-huidcontact, tijdens het eerste uur na de geboorte is zowel voor de moeder als voor de baby belangrijk. Daardoor ga je onderkoeling tegen, er ontstaat een directe band met mama en partner, de stress blijft beperkt, borstvoeding wordt gestimuleerd en het herstel komt sneller op gang. Onderzoek toont aan dat vrouwen die met een gewone keizersnede bevallen minder voldoening ervaren en een hoger risico op een postnatale depressie hebben.

Ontspannen omgeving

Daarom werd er een nieuwe procedure ontwikkeld, de ‘gentle sectio’, en die is duidelijk in opmars. “Bij deze procedure ligt de focus vooral op het creëren van een rustige en ontspannen omgeving en op het huid-op-huidcontact tussen de mama en haar baby (skinnen)”, verduidelijken dokter Philippe Vryens (diensthoofd Materniteit/Neonatalogie) en An Decorte (hoofdvroedvrouw).

“De baby komt huid op huid bij zijn mama te liggen”

Dokter Vryens en vroedvrouw Decorte leggen uit wat een gentle sectio nu juist inhoudt. “Het geluid van apparaten wordt verminderd om een rustigere en meer ontspannen omgeving te creëren. De partner of vertrouwenspersoon mag bij de moeder blijven. De schouders en borst van de moeder blijven vrij van monitors zodat er direct huidcontact met de baby mogelijk is. De baby komt (na een korte controle door de kinderarts) huid op huid bij zijn mama te liggen, met extra warme doeken. Na de keizersnede kunnen de ouders samen met hun baby onmiddellijk naar de materniteit zonder verblijf in de ontwaakruimte.”

Tijdens de prenatale consultaties bij de vroedvrouw en de gynaecoloog krijgen de ouders zoveel mogelijk info over deze procedure.

Beter herstellen

Belangrijk om te weten is dat aanpassingen altijd bespreekbaar zijn. De mogelijkheid van een gentle sectio hangt ook af van verschillende factoren zoals de gezondheid van de baby en de moeder, en de beschikbaarheid van een ervaren vroedvrouw. Soms is het niet mogelijk om een gentle sectio uit te voeren door onvoorziene omstandigheden of medische complicaties die een traditionele sectio vereisen.

Sterke connectie

Lisa Clauw (27) was een van de eerste vrouwen in AZ West die voor een gentle sectio kon kiezen. Lisa is mama van vijf kindjes en vertelt over haar recente ervaring. “Hoewel de procedure voor het personeel ook nieuw was, werd ik in de operatiezaal constant op de hoogte gehouden en stap voor stap geïnformeerd over wat er zou gebeuren. Het directe huid-op-huidcontact met mijn baby Arthur gaf me meteen een gevoel van verbondenheid en een sterke connectie.”

“Het doek bleef open, dit was mijn eigen keuze en maakte voor mij een groot verschil ten opzichte van mijn eerdere keizersnede. Mijn partner was ook de hele tijd aanwezig. We hebben Arthur kunnen zien geboren worden en hij is op geen enkel moment van mij afgenomen.” Lisa benadrukt dat haar herstel na de gentle sectio sneller verliep en ze zou het zeker aan andere moeders aanraden.