“Ik wil Jean-Marie nog heel lang bij mij”: Christine Dehaemers, mevrouw Dedecker, reageert na ziekenhuisopname echtgenoot

Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) wordt tijdelijk vervangen door tweede schepen Henk Dierendonck (LDD). Dedecker moet immers dringend een hartoperatie ondergaan. “Gelukkig waren we er net op tijd bij en het is de bedoeling dat hij er nog sterker uitkomt dan voorheen”, zegt zijn vrouw Christine Dehaemers.

“Voor alle duidelijkheid: Jean-Marie heeft geen hartaanval gehad. Maar het zou niet lang meer geduurd hebben”, klinkt het bij Christine Dehaemers, met wie Dedecker in februari 2015 in het huwelijksbootje trad, na 25 jaar geliefden te zijn. “Maandagmorgen moest Jean-Marie een coronair onderzoek laten uitvoeren in het AZ Sint-Janziekenhuis in Brugge. Hij werd doorverwezen na zijn jaarlijkse controle voor zijn hart.”

Minstens acht weken buiten strijd

Daar werd duidelijk dat Jean-Marie op het punt stond om een hartaanval te krijgen. “Jean-Marie is eigenlijk geen hartpatiënt, maar gaat wel jaarlijks op controle”, gaat Christine verder. “En gelukkig maar, of ik was hem misschien kwijt geweest. Na het onderzoek heeft de dokter geen enkel risico willen nemen en heeft hij Jean-Marie in het ziekenhuis gehouden. Daar wordt hij komende donderdag geopereerd. Het gaat om een zware operatie waarbij hij minstens al acht weken buiten strijd zal zijn. Gelukkig waren we er net op tijd bij.”

“Wie ben ik om hem tegen te houden?”

Of de Middelkerkse burgemeester het niet beter wat rustiger aan zou doen in de toekomst? “Eerlijk? Ik vind van niet”, reageert Christine op die vraag. “Als we de dokter mogen geloven, zou hij net beter moeten zijn na de operatie. Het zijn dit soort operaties die een mens beter moeten maken, niet slechter. Jean-Marie wil ook nog niet ophouden. Zijn werk voor Middelkerke is nog niet af en hij zetelt ook nog in het parlement. Hij heeft nog grote plannen, zo laat hij me verstaan. Wie ben ik dan om hem tegen te houden?”

Goed voor twintig jaar

“Zelf gaat hij er goed mee om; Hij is natuurlijk blij dat de dokter er zo vroeg bij was en dat hij geen hartaanval heeft gehad. Het maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om jaarlijks op controle te gaan. Ik wil Jean-Marie nog heel lang bij mij. Ik ga niet van zijn zijde wijken. Daarvoor zie ik hem te graag. Na die operatie is hij weer goed voor de komende twintig jaar”, besluit Christine.