Ieperse oogarts Johan Blanckaert is nieuwe voorzitter van BVAS: “Werk maken van verjonging”

De raad van bestuur van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) heeft zaterdag tijdens de algemene vergadering in Bergen de Ieperse oogarts Johan Blanckaert verkozen tot nieuwe voorzitter.

De 58-jarige Blanckaert treedt in de voetsporen van Luc Herry, die sinds september 2021 aan het hoofd stond. Herry blijft wel op post als een van de ondervoorzitters.

Blanckaert was eerder al ondervoorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Oost- en West-Vlaanderen en zetelde als afgevaardigde van de BVAS in belangrijke overlegorganen, zoals de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV.

Herbronnen

De nieuwe voorzitter wil binnen BVAS een nieuwe groepsdynamiek tot stand te brengen. Hij schuift ook verjonging als prioriteit naar voren. “De nieuwe generatie artsen heeft nu eenmaal een andere medische cultuur. Om relevant te blijven, moet een artsensyndicaat zich steeds verjongen en herbronnen.”

In Ieper runt hij mee de oogartsenpraktijk Ocolus in de D’hondstraat, hij is ook verbonden aan het Jan Ypermanziekenhuis.

Het cv van dr. Johan Blanckaert

* Geneeskunde KU Leuven

* Oftalmologie (oogheeldkunde) UZ Leuven.

* Consulent cataractchirurgie en oculaire echografie aan het UZ Leuven

* Huidig voorzitter van de Belgische beroepsvereniging van oogartsen

* Lid van de European Board of Ophthalmologists

* Lid van het SOOS (Syndicat Ophtalmologique Oftalmologisch Syndicaat)

* Lid van de werkgroep extramurale oogheelkunde

* Meervoudig spreker op binnen- en buitenlandse congressen

(Belga/WVS)