i-mens zoekt dringend extra krachten

De zorgsector staat nog altijd sterk onder druk. Dat is ook zo bij i-mens, met 12.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers één van de grootste zorgorganisaties van Vlaanderen. Daar is men op zoek naar 610 extra krachten.

In aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt, algemeen directeur Karin Van Mossevelde van i-mens en burgemeester Dirk De fauw werd zaterdag op ’t Zand in Brugge een i-mens on tour campagne afgetrapt.

In samenwerking met Cirq vzw werden passanten uitgenodigd in een omgebouwde bestelwagen van i-mens om te zien of ze het juiste profiel hadden om in de zorgsector aan de slag te gaan. Medewerkers van i-mens gingen ook de straat op om in gesprek te gaan met mogelijke kandidaten.

Met deze campagne wil i-mens ook voor potentiële kandidaten meer toegankelijkheid. “Met onze tour willen we het mensen eenvoudiger maken om met een job in de zorg in aanraking te komen. Voor veel mensen is het opsturen van een CV of het schrijven van een motivatiebrief al een drempel. We werken drempelverlagend: we komen naar je toe, gaan met je in gesprek en contacteren je zelf nadien”, zegt Eva Mangelschots, directeur HR bij i-mens.

Zoveel mogelijk drempels wegnemen

“Er is ook nood aan structurele maatregelen. Zo moeten zoveel mogelijke drempels, zoals bijvoorbeeld het klassieke diploma-denken, weggenomen worden”, betoogt Karin Van Mossevelde. “Onder supervisie kunnen veel competenties ook ontwikkeld worden op de werkvloer. Geen lange studies om het juiste diploma te halen kan een belangrijk instrument zijn om mensen uit andere sectoren te overtuigen. Zij-instromers proeven meteen van de job én zijn bovendien veel sneller inzetbaar voor organisaties.”

Van Mossevelde hoopt dat het beleid ook de drempels wegneemt voor de zorgorganisaties, gezien de vacatures niet op korte termijn zullen worden ingevuld. “We denken bijvoorbeeld aan meer flexibiliteit wat het takenpakket betreft van verpleeg- en zorgkundigen en het inzetten van jobstudenten in de zorg door hen vrij te stellen van het uurplafond. Deze maatregel geldt tot en met het einde van het jaar, maar zou structureel verankerd moeten worden, zodat we jobstudenten meer én eenvoudiger kunnen inzetten.”

“We zoeken tegen 2030 54.000 nieuwe medewerkers voor de zorgsector. Alle acties kunnen helpen”, aldus minister Crevits.

