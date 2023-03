Huisartsen nemen intrek in gewezen burelen OCMW: “Efficiënt samenwerken”

In de loop van 2024 zullen de huisartsen hun consultaties doen in de gewezen gebouwen van de sociale dienst van het OCMW, op de hoek van de Molen- en Gasstraat. Op die manier hoopt men jonge huisartsen aan te trekken. Er zijn in de Tabaksstad maar vijf huisartsenpraktijken meer.

De sociale dienst van het OCMW verhuisde halfweg december naar de gewezen kantoren van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie, op het einde van de Nieuwstraat. ” Eind vorig jaar kwam er vanuit een aantal huisartsen een vraag tot overleg”, aldus voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik. “Men wou een probleem aankaarten waar het Woon- en Zorgbedrijf mogelijks mee kon helpen. Al een aantal jaar is er bij heel wat huisartsen in Wervik een patiëntenstop. Ook zijn er artsen die binnenkort met pensioen gaan. De huidige huisartsen kunnen de patiënten van de artsen die binnenkort stoppen niet meer opvangen. Zo dreigt er een situatie te ontstaan waarbij mensen uit Wervik geen huisarts meer vinden op ons eigen grondgebied. De artsen wensen dit probleem proactief aan te pakken door samen te werken en een artsenpraktijk op te richten waar ook jonge startende dokters in kunnen participeren.”

Zorgverleners

Concreet stappen de huisartsenpraktijk van Guy Cnockaert (Ten Brielenlaan), Koen Vercaemer en zijn echtgenote Emmy Vanneste (Kruisekestraat) en Dominique Deleu (Komenstraat) mee in het project. Elke Essel (Speiestraat) doet dat niet. Ze investeerde in de uitbouw van haar praktijk Ter Speye en werkt samen met verschillende artsen. Hervé Mahieu (67) uit de Groenstraat wordt extra arts. Dergelijke samenwerkingen bestaan er al in Komen, Langemark en Poperinge. “We komen van destijds tien à twaalf huisartspraktijken tot nu nog vijf”, aldus dokter Guy Cnockaert die in de voetsporen van zijn vader Christian zaliger trad. “Het grootste deel van ons werk zal op de nieuwe locatie gebeuren. In een overgangsfase zullen we nog één dag per week thuis consultaties doen. Gaat er een collega in verlof, dan zullen we dat door onze samenwerking kunnen opvangen. Voor alle duidelijkheid: iedereen zal nog bij zijn eigen huisarts terechtkunnen. Er zal plaats zijn voor een achttal huisartsen en drie ruimtes voor andere zorgverleners van de eerste en tweede lijn. Zoals verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, kinesitherapeuten. Ook onze secretariaatsmedewerkers zullen er hun plek hebben. Dat alles creëert een aangename, constructieve werksfeer in de stressvolle, complexe bezigheid die medische zorg inhoudt. Wie komt voor een bloedafname of cardiogram zal bijvoorbeeld eerst bij een verpleegkundige terechtkunnen.”

Multidisciplinair

De totale beschikbare oppervlakte is 485 vierkante meter. “Eerst moeten we een aanvraag voor een wijziging van de functie van het gebouw indienen”, aldus Clement De Bruycker, hoofd van de technische dienst. “De verbouwingen gaan wellicht een klein jaar duren. De maatschappij verandert en door de jaren heen is de visie van de huisarts ook veranderd. “We leven in een volledig andere tijd dan 20 à 30 jaar geleden”, zegt Guy Cnockaert (48). “Nu werken we bijvoorbeeld samen met psychologen. Efficiënt en multidisciplinair samenwerken, duidelijk afgelijnde werkdagen en de balans werk-privé staan hoe langer hoe meer centraal. Bij deze ook een warme oproep aan iedereen die een rol wil spelen in de positieve evolutie van de gezondheidszorgen aan alle inwoners van Wervik. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.” (Erik De Block)

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich wenden tot huisartsinwervik@gmail.com.