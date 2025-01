Hoevewerking Biotope oogst voor 30ste keer lucratieve hopscheuten: witte goud levert De Lovie twee ezeltjes op

Al voor de dertigste keer heeft De Lovie uit Poperinge de allereerste hopscheuten van het seizoen geleverd. En al even lang staan die garant voor een recordprijs. Dit jaar ging de eerste 250 gram voor liefst 1.000 euro over de toonbank. Een bedrag dat integraal naar de werking van de sociale organisatie zal gaan.

Elk jaar opnieuw is het uitkijken naar het moment dat in de REO Veiling in Roeselare de eerste Fine Fleur hopscheuten geveild zullen worden. Traditioneel worden die door De Lovie uit Poperinge geteeld. Na een pauze van twee jaar werd het witte goud van de Westhoek opnieuw met veel trots aangevoerd. Met opnieuw een straffe prijs als resultaat: het eerste bakje van 250 gram primeurhopscheuten ging voor 1.000 euro onder de veilinghamer. Of 4.000 euro per kilo.

“Een topbedrag”, glunderen Klaas Verlet en Angie Verbrigghe, respectievelijk begeleider van de hoevewerking Biotope en stafmedewerker communicatie bij De Lovie. De vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of verhoogde kwetsbaarheid in de ruime regio rond de Westhoek en zag in 1960 het levenslicht. Elke dag opnieuw helpt De Lovie een goeie achthonderd mensen, die zowel op een van de sites verblijven als er overdag naartoe komen. Daarnaast maakt de school De Pinker deel uit van de organisatie.

Sinds 1993 is de hopscheutenteelt binnen de werking van de Lovie verankerd. “Het is gewoon niet meer weg te denken”, klinkt het. “Met de Biotope zijn we trots dat we jaar na jaar topkwaliteit kunnen afleveren.”

Al moesten ze wel twee jaar geduld oefenen om opnieuw met hun streekproduct te kunnen uitpakken. “In 2022 gooiden de hoge energiekosten roet in het eten en was het daardoor niet mogelijk om de hopscheuten te telen, vorig jaar was de overvloedige regenval de spelbreker. Toen konden we de hopblokken gewoon niet van het veld halen. Maar nu zijn we helemaal terug.”

Sociaal aspect

De hopscheutenteelt zelf is best intensief, legt Klaas uit. “Alles start met het rooien en ophalen van de hopblokken, dit jaar bij hopteler Patrick Rosseel. We zijn hem bijzonder dankbaar voor de samenwerking, want we konden de planten in ideale omstandigheden oppikken. We korten de wortels wat in en dan start de zogenaamde dormancy-periode. De planten gaan in een soort winterslaap, zeg maar. Daarna tafelen we ze in op onze verwarmde kweekbak en start het groeiproces. Vanaf dat moment checken we elke dag de temperatuur en vochtigheid. Zo moet het constant minstens 16 graden Celsius tijdens de drie tot vier weken dat de planten bij ons in de aarde zitten.”

Het oogsten zelf splitst zich op in een grote en fijne pluk. “Eerst halen we alle witte scheuten van de plant en daarna lokaliseren we de krokante stukken. Die worden uiteindelijk te koop aangeboden. We kunnen trouwens al sinds onze start rekenen op de steun van het Keurbroederschap De Witte Ranke. Samen met hen willen we deze traditie laten voortleven.”

Mini-ezeltjes

Dat de prijs opnieuw hoge toppen scheert, zorgt voor een brede glimlach bij De Lovie. “Al is dat voor ons niet het allerbelangrijkste”, stelt Angie. “Wat voor ons écht telt, is dat de hopscheutenteelt een waardevolle dagbesteding biedt aan de mensen die we ondersteunen. Deze mooie prijs zorgt voor extra eer voor hun werk.”

De opbrengst krijgt ook een mooi doel, want De Lovie zal met het bedrag twee mini-ezeltjes aanschaffen voor de Biotope. “Dieren brengen rust en verbinden mensen op hun volledig eigen manier. Leuk dat ons hopscheutenproject op deze manier nog voor een extra meerwaarde zorgt.” Bovenop de 1.000 euro die de veiling opbracht, schenkt REO Veiling nog eens 500 euro extra.

En proeven ze bij De Lovie ook zelf van hun hemels lekkere hopscheuten? “Natuurlijk”, glunderen Angie en Klaas. “Naar aanleiding van deze dertigste verkoop zijn we met alle hoevemedewerkers uitgenodigd om in hotelschool Ter Duinen in Koksijde een diner te degusteren. En op donderdag 13 maart organiseren we Chefs and Students for Charity op ons kasteelpark De Lovie, een culinair evenement waarbij onze hopscheuten op het menu zullen staan.”

Nog dit: de primeurhopscheuten zijn gekocht door de groothandel en versnijderij Allgro uit Sint-Lievens-Houtem, dat met Allgrow ook zelf een intern sociaal project heeft.