Hilde Crevits (CD&V) bezoekt ‘WAAK’ in Heule: “Nog te weinig inwoners nemen deel aan gratis kankeronderzoek”

Hoog bezoek deze voormiddag in maatwerkbedrijf ‘WAAK’ in Heule. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) tekende er present om de de cijfers van het Centrum voor Kankeropsporing bekend te maken. Die cijfers focussen op het aantal Vlamingen dat ingaat op het gratis aanbod om borst-, baarmoederhals-, of dikkedarmkanker te laten testen. In 2021 ging 64% van de rechthebbende West-Vlamingen in op dat aanbod. “De bevolkingsonderzoeken naar kanker redden jaarlijks vele levens. Elke test telt”, aldus Crevits.

Wat doet een hoge pief als Crevits in ‘WAAK’ in Heule? Wel, de medewerkers van het maatwerkbedrijf spelen een cruciale rol in de gratis dikkedarmkankeronderzoeken die de Vlaamse overheid aanbiedt. Bij ‘WAAK’ worden de 850.000 dikkedarmkankertesten die jaarlijks worden verspreid onder de Vlamingen tussen de 50 en 74 jaar oud samengesteld. En hun werk loont, in 2021 werden er bijna 1000 dikkedarmkankers vroegtijdig opgespoord dankzij die testen.

Levens redden

Van de 850.000 testen voor darmkanker die worden verstuurd, blijft de helft echter stof vergaren. Het sein voor Vlaams minister Hilde Crevits om aan de alarmbel te trekken. Ze greep het recentste jaarverslag aan om de Vlamingen wakker te schudden over het belang van die gratis testen. Vorig jaar ontvingen 1,6 miljoen Vlamingen een uitnodiging in de bus om gratis deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals-, of dikkedarmkanker: “Vlaanderen blijft de strijd tegen borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker onverminderd verderzetten, met resultaat. Dankzij de screenings worden meer kankers in een vroegtijdig stadium gevonden. Toch gaat een deel van de bevolking nog altijd niet in op dit gratis aanbod: 12% heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen en 15% is nog nooit gescreend op borstkanker. “De bevolkingsonderzoeken naar kanker redden jaarlijks vele levens. Elke test telt.”

Stoelgangtest

64% van de West-Vlamingen gaat in op het aanbod om zich gratis te testen op één van de drie bovengenoemde kankers. Voor dikkedarmkanker gaat het om 65%, bij borst- en baarmoederhalskanker gaat het om 63,3%. Minister Crevits en de bevoegde instanties willen er nu alles aan doen om dat aantal snel op te schroeven. “We willen meer mensen overtuigen om de stoelgangtest die ze thuis ontvangen af te nemen. Ook zullen we meer aandacht besteden aan het bereiken van specifieke doelgroepen, onder meer via de huisartsen en lokale besturen”, aldus Crevits.

Patrick Martens, Directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, treedt haar bij: “We weten uit diverse studies en pilootprojecten dat het bereiken van de kwetsbare doelgroepen een specifieke aanpak vereist. Het persoonlijk benaderen en aanspreken is hierbij cruciaal.”