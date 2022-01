Het perfecte vaccin tegen Blue Monday: zeven tips van geluksexperte Ingeborg

Maandag ‘vieren’ we Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Stilletjes zitten treuren in een hoekje hoeft echter niet, want geluksexperte Ingeborg Sergeant schotelt ons zeven tips voor om zelfs op de meest grijze dagen de zon te laten schijnen. “Start dit jaar met zelfontplooiing en krik je zelfvertrouwen op”, zegt ze.

De term Blue Monday is ontsproten aan het brein van de Britse psycholoog Cliff Arnall. In 2005 bedacht hij een, naar eigen zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.

Dat zou te verklaren zijn door het feit dat de meeste goeie voornemens dan alweer in de prullenbak beland zijn, de gezellige feestdagen definitief voorbij zijn en de eerstvolgende vakantie mijlenver weg lijkt. Januari is dan ook nog eens een erg donkere maand.

In academische kringen krijgt het fenomeen echter flink wat kritiek te verwerken, maar in het hele Blue Monday-gegeven schuilt ook een stuk waarheid, vindt Ingeborg Sergeant (55). De geluksexperte runt in Brugge De evolutie, een centrum voor yoga, meditatie en zelfontwikkeling. “In niet-coronatijden organiseerden we in januari altijd een groepsreis naar Zanzibar om er in ideale omstandigheden ons ding te doen”, zegt ze. “Iederéén heeft wel eens last van een mindere dag, ook ik. Ik sta erg positief in het leven en voel me nu gelukkiger dan op mijn 32ste, maar die mindset moet je aanleren. Zeker in de huidige tijdsgeest, waar angst en negatieve berichten stilaan met de kracht van een hogedrukreiniger verspreid worden, is geluk broodnodig. En gelukkige mensen zijn even besmettelijk als ongelukkige mensen.”

1. Weet waar je bent

“Om gelukkig te zijn, is het enorm belangrijk dat je eerst leert om stil te staan bij wat er is. Je mag er niet voortdurend tegen vechten. Deze innerlijke strijd die we collectief voeren én voortdurend in stand houden, maakt een mens ongelukkig. Daarom dat we eerst moeten leren om bestaansrecht te geven aan dat wat in ons leeft. De eerste stap naar geluk is weten waar je bent, wat aandacht vraagt waarderen en daar liefdevol bij aanwezig blijven.”

2. Hol jezelf niet voorbij

“Nogal wat mensen zijn ongelukkig omdat ze voortdurend aan het rennen zijn. Ze ervaren druk, vergeten te ademen en dúrven uiteindelijk niet meer ademen. Sta daarom af en toe stil en wees dankbaar voor wat er voor je ligt. Een meditatieoefening om te herademen, kan daarbij helpen. Bij elke inademing verwelkom je wat je nodig hebt en je gelukkig maakt, bij elke uitademing laat je los wat je niet meer nodig hebt.”

3. Zorg voor evenwichtige relaties

“Veel mensen zijn gelukkig als hun relaties voorspoedig en liefdevol verlopen. Die zijn een bron van geluk, maar kunnen ook ongeluk brengen als die niet zo vlotjes verlopen. Een gezonde en evenwichtige relatie met de mensen om je heen is een voorwaarde om gelukkig door het leven te stappen. Via een innerlijke verbeeldingsoefening kan je spanningen met bepaalde mensen wegwerken. Je kan innerlijk, in je verbeelding, met hen in conversatie treden en een gesprek op zielsniveau aangaan. Zo kan je bijvoorbeeld onrealistische verwachtingen de wereld uit helpen en sta je beter in het dagelijkse leven.”

4. Gelukkige gedachten

“Gedachten en overtuigingen kunnen een enorme impact hebben op je welzijn. Als je voortdurend in gedachten en concepten gelooft die je ongelukkig maken, krijg je uiteindelijk gelijk. Bijvoorbeeld: het lukt me niet, ik ben te zwak, ik ben voor het ongeluk geboren… Wie al te vaak zo denkt, zal die hersenspinsels ook realiteit zien worden. Leer bewust te investeren in positieve gedachten en breng in kaart wat je ongelukkig maakt.”

5. Help anderen

“Positieve vibes zijn essentieel, maar ga ook de mindere zaken niet uit de weg. Overschouw het lijden bij jezelf en kijk ook naar het verdriet of zorgen van anderen. Zingeving en dienstbaarheid zijn daarbij erg belangrijk, deze staat van zijn brengt het meeste geluk. Je kan iets betekenen voor iemand anders zonder dat ze zelfs weten dat je hen in je hart bracht. Maar ook effectief iemand helpen, kan wonderen doen. Er zijn voor andere mensen is een essentie.”

6. Heel wonden uit het verleden

“Een van de belangrijkste manieren om gelukkig te worden, is de wonden uit je verleden helen. In de eerste twaalf jaar van je bestaan kan veel gebeurd zijn, dat er tot op de dag van vandaag voor kan zorgen dat je nog steeds niet gelukkig kan zijn. Een populair begrip in heel wat therapeutenkringen is het innerlijke kind. Dit is een deel van jezelf dat zijn oorsprong heeft in hoe je als kind was, met alle dromen, behoeften en ervaringen die erbij horen. Als daar dingen gebeurden die je als kind hebben gekwetst, kan je alles doen wat je wil, die wonde zal blijven. Tot je op een dag bewust voor je innerlijke kind gaat zorgen en je verleden als het ware herschrijft.”

7. Heb zelfvertrouwen

“Volgens studies heeft tachtig procent van de mensheid te weinig zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is vertrouwen hebben in de mogelijkheid te overzien, denken en zo oplossingen te ontdekken. Het is vertrouwen hebben dat je iets kan leren en zo keuzes kan maken en beslissingen neemt die een antwoord zijn op de dagelijkse veranderingen. Mensen met zelfvertrouwen zijn veel gelukkiger dan mensen die voortdurend worstelen met zelfkritiek of kritiek op anderen. Dus: start dit jaar met zelfontplooiing en krik je zelfvertrouwen op.”