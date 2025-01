“Het bespreken van zorgen over relaties, seksualiteit en intimiteit is erg belangrijk”: Jade is de eerste seksuologe in Koekelare

De praktijk van Evelyne Lauwyck, gevestigd in de Oostmeetstraat 45, breidt haar team uit met een seksuologe, een primeur voor de gemeente. Patiënten kunnen binnenkort terecht voor begeleiding bij seksuele gezondheid en relaties.

Evelyne (29) vertelt: “De praktijk bestaat ondertussen bijna 5 jaar en biedt al diverse specialisaties aan, waaronder gynaecologische disfuncties, algemene kinesitherapie, manuele therapie, myofasciale therapie en dry needling, manuele lymfedrainage, pre- en postnatale kinesitherapie, en sportkinesitherapie en orthopedische revalidatie. We zijn hier momenteel met twee kinesisten aan de slag, namelijk Nikita Hast en ikzelf.” Met de komst van de seksuologe wordt het zorgaanbod verder uitgebreid. “Het is een primeur voor Koekelare”, gaat Evelyne verder. “Jade Van Herreweghe gaat vanaf 1 februari aan de slag in de praktijk. Zij is behalve seksuologe ook vroedvrouw waardoor haar specialisatie voornamelijk ligt binnen de pre- en postnatale seksuele problematiek, maar ook thema’s als relatieproblematiek en (in)fertiliteit vallen binnen haar expertise.”

Vulvodynie

Evelyne is naast kinesitherapeut ook bezig aan haar opleiding tot osteopaat en geeft les aan de kinesitherapiestudenten van de UGent. Sinds haar eerste zwangerschap vier jaar geleden groeide haar interesse voor het pre- en postnatale domein met later ook uitbreiding naar de gynaecologische problematiek (endometriose, vulvodynie, PCOS…).

Ze is trouwens ook actief op Instagram onder het account @vrouwlyck.be waar ze vrouwen naar minder klachten helpt tijdens en na hun zwangerschap. Omdat Evelyne dagelijks met vrouwen in contact staat, merkte ze dat er een tekort is in de dichte regio in mentale begeleiding tijdens en na de zwangerschap en bevalling of bij klachten als vulvodynie of een onvervulde zwangerschapswens.

“Samen streven we er naar om het seksueel welzijn te bevorderen”

Ze streeft naar multidisciplinaire benadering waarbij de patiënt in de totaliteit behandeld wordt.

Jade (25) vertelt: “Zoals Evelyne al vertelde ben ik zowel vroedvrouw als seksuologe. In 2020 studeerde ik af als vroedvrouw, in 2023 als seksuologe en vorig jaar haalde ik mijn postgraduaat preconceptie- en fertiliteitszorg. Deze vakgebieden zijn mijn passie. Binnen Praktijk Lauwyck krijg ik de mogelijkheid om deze te combineren.”

Seksueel welzijn

“Als klinisch seksuologe richt ik me voornamelijk op vrouwen tijdens de zwangerschap en de postnatale periode. Cliënten kunnen bij mij terecht met vragen over relaties, seksualiteit en intimiteit, zowel individueel als met hun partner. Samen werken we aan het verbeteren van hun seksueel welzijn”, vertelt Jade.

“Naast mijn werk als seksuologe geef ik ook vormingen over seksualiteit, relaties en intimiteit. Deze sessies zijn enerzijds gericht op jongeren en organisaties die met deze doelgroep werken en anderzijds bied ik op maat gemaakte vormingen aan over diverse thema’s. Ik ben werkzaam in een internaat als hoofdopvoeder en daar ben ik API, aanspreekpunt integriteit, en ik heb me hierin verder verdiept door bijscholingen te volgen. Op het internaat organiseer ik bovendien vormingen met onze internen over seksualiteit, relaties en intimiteit”, legt Jade uit. “Het bespreken van zorgen over relaties, seksualiteit en intimiteit is erg belangrijk, hoewel het niet eenvoudig en zelfs lastig kan zijn”, gaat Jade verder. “Samen streven we naar het bevorderen van uw seksueel welzijn. Mogelijke aandachtspunten zijn seksuele disfuncties zoals problemen met verlangen, opwinding of orgasme, pijnklachten tijdens seksuele activiteiten, menstruatie, seksualiteit bij lichamelijke veranderingen rondom zwangerschap, identiteitsvragen (LGBTQIA+) en relationele zorgen.”

Taboe doorbreken

Met Jade als aanwinst in de praktijk hoopt Evelyne het taboe rond seksuele problematiek te doorbreken en zo veel mogelijk mensen te helpen. Jade start vanaf 1 februari in de praktijk en dit op maandag van 17 tot 20 uur en op dinsdag van 9 tot 12 uur. Voor meer informatie of om een afspraak te boeken kan je contact opnemen via 0479 93 53 89 of viainfo@praktijklauwyck.be.