Herfstvaccinatie in Roeselare opnieuw in vaccinatiecentrum langs Diksmuidsesteenweg

In september en oktober krijgt elke volwassene (18+) in Vlaanderen de kans om met een herfstvaccinatie zijn bescherming tegen COVID-19 te versterken. Binnenkort worden nieuwe uitnodigingen verstuurd om je te laten vaccineren.

De vaccinaties in Roeselare worden in het Vaccinatiecentrum Midden West-Vlaanderen, Diksmuidsesteenweg 384, gezet.

Herfstvaccinatie = versterkte bescherming

In de herfst- en wintermaanden worden periodes met veel COVID-19-besmettingen verwacht. Voor zich een heropflakkering aandient, krijgen alle volwassenen in Vlaanderen de kans om hun persoonlijke bescherming te versterken met een extra vaccinatie.

Uitnodigingen per brief

Daartoe is Vlaanderen gestart met het versturen van een brief naar alle volwassenen. Daarin worden alle volwassenen uitgenodigd voor een herfstvaccinatie in september of oktober. Als eerste worden kwetsbare mensen en mensen die in de zorgsector werken, uitgenodigd. Daarna volgen de uitnodigingen volgens dalende leeftijd. Sowieso komt iedereen snel aan de beurt.