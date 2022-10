Herfstvaccinatie gaat vlot in Kortrijk en Waregem, Menen hinkt achterop

De herfstvaccinatie in Kortrijk en Waregem gaat vlot met een voorlopige opkomstgraad van ongeveer 60 procent. In de eerstelijnszone Menen liggen de cijfers nog heel wat lager, omdat ze daar in september slechts twee vaccinatielijnen kunnen openen door plaatsgebrek. De komende weken zal iedereen ouder dan 18 jaar zijn uitnodiging gekregen hebben.

Op 12 september ging de herfstvaccinatie tegen het coronavirus officieel van start. In Kortrijk gaat dat vlot: 13,61 procent van de inwoners (16.448 personen) kregen al hun herfstvaccin. “Bij de 65-plussers zitten we met een opkomst van 60 procent. We zetten 1.500 prikken per dag”, vertelt Hilde Verschaeve van het vaccinatiecentrum in Kortrijk/Vaxpo.

“Dat is best een goed resultaat. Het opkomstpercentage zal waarschijnlijk niet even hoog zijn bij de andere leeftijdsgroepen, maar we raden de jongeren aan om zich te laten vaccineren om anderen te beschermen. Volgende week zullen we normaal alle uitnodigingen verstuurd hebben.”

Zelf afspraak maken

“We hebben beslist om de mensen zelf een afspraak te laten kiezen”, gaat Verschaeve verder. “Bij de eerste vaccins stelden we een datum en tijdstip voor, maar toen wisten we vaak niet of mensen al dan niet zouden komen opdagen.” Ook in Waregem loopt de vaccinatie vlot en is al 13,60 procent van de inwoners (15.467 personen) opnieuw gevaccineerd.

Bij eerstelijnszone Menen-Wervik gaat het nog niet van een leien dakje, want slechts 6,83 procent van de inwoners (5.775 personen) kreeg hun herfstvaccin. “In het vaccinatiecentrum in Menen hadden we tot en met deze week slechts plaats om twee lijnen open te houden. Dan kunnen er per dag maximum 500 mensen langskomen en dat drie dagen per week. We hebben zeker personeel genoeg. Maar we kunnen pas begin oktober verhuizen naar de grotere zaal, waar we met vier lijnen aan de slag kunnen”, vertelt Gilles Deschepper van eerstelijnszone Menen-Wervik.

“Dat zorgt ervoor dat we het voorlopig minder goed doen dan onze buren. In het vaccinatiecentrum in Wevelgem konden we wel al een grotere capaciteit verwerken. Maar over het algemeen zien we dat er bij de mensen minder enthousiasme is dan voor de vorige prikken.”

(CJ)