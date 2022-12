Henri Clarysse meldt zich als allerlaatste aan voor prik in vaccinatiecentrum in Tielt

Perfect volgens het ingeplande tijdsframe meldde de 24-jarige Henri Clarysse zich als allerlaatste burger aan voor zijn vaccinatie in het Tieltse vaccinatiecentrum.

“Ik vertoefde voor mijn opleiding in het buitenland toen de oproepingsbrief voor mijn laatste boostervaccinatie in de bus viel. Hierdoor miste ik mijn laatste boosterprik. Bij de berichtgeving dat het vaccinatiecentrum zou sluiten en ik me alsnog kon inschrijven, heb ik me dus nog snel aangemeld om op die manier toch nog de volledige vaccinatiecyclus te kunnen doorlopen”, vertelt de jongeman.

Met deze laatste prik uit handen van vrijwilligster Nele Vlaemynck sloot het vaccinatiecentrum, dat eerder in de Europahal in Tielt gevestigd was, om 17.30 uur definitief de deuren.