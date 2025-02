Hartoperatie van burgemeester Jean-Marie Dedecker is goed verlopen: “Hij zal moeten rusten van mij”

De ingrijpende operatie van Jean-Marie Dedecker, burgemeester van de kuststad Middelkerke (LDD) is goed verlopen. Hij moest donderdag 20 februari aan zijn hart geopereerd worden, nadat er iets mis bleek bij de jaarlijkse controle. “Ik was de hele dag en avond vol spanning aan het wachten op nieuws van de chirurg. Toen hij mij deze ochtend zelf even kon bellen, was ik dolgelukkig”, zegt zijn vrouw, Christine Dehaemers. Dedecker ligt nu op Intensieve Zorgen en zal nog zeker een week in het ziekenhuis moeten blijven.

De dringende hartoperatie van burgemeester Jean-Marie Dedecker is goed verlopen. “Ik wachtte al de hele namiddag en avond op dat verlossende telefoontje”, vertelt zijn vrouw Christine Dehaemers. “Uiteindelijk belde de chirurg me dan donderdagavond op met goed nieuws. Het was een heel ingrijpende operatie, dus uiteraard zat ik erg mee in. Ze hebben zijn borstbeen geopend en Jean-Marie heeft drie overbruggingen gekregen aan zijn hart. Gelukkig is alles vlot verlopen, dat was een pak van mijn hart.”

De hartproblemen van Dedecker werden ontdekt tijdens een jaarlijkse controle. “Hij was geen hartpatiënt, maar ging toch regelmatig op controle bij de cardioloog. Deze keer bleek de tekst niet zo goed, dus heeft de dokter onmiddellijk verder onderzoek vastgelegd. Na dat coronair onderzoek wilde hij geen enkel risico nemen en moest Jean-Marie in het ziekenhuis blijven voor hartobservatie. Het was 5 voor 12 voor Jean-Marie, want zijn kransslagader was voor 90 procent dicht geslibd. Dan is het een kwestie van vlug handelen. En gelukkig maar, of ik was hem misschien kwijt.”

Burgemeester Dedecker verblijft nu op de afdeling Intensieve Zorgen in het AZ Sint-Jan in Brugge.”Ik was zo opgelucht toen ik hem deze ochtend aan de lijn kreeg en kon horen dat hij oké was. Deze middag mag ik hem al even bezoeken, gelukkig is hij zo dicht bij mij en moeten we niet naar pakweg Leuven om hem te zien. Dan moet Jean-Marie nog een achttal dagen blijven op een gewone kamer. Daar begint dan al de eerste revalidatie. En als alles goed verloopt, mag hij volgend weekend misschien al mee naar huis gaan met mij.”

Maanden revalideren

“Doordat Jean-Marie aan topsport heeft gedaan en altijd zo sportief is gebleven, heeft hij een groot voordeel”, gaat Christine verder. “Volgens de chirurg heeft hij een sterk hart. Natuurlijk is het beter om een gezond hart te opereren dan wanneer er al een hartinfarct gebeurd is. En het is ook een groot voordeel bij het herstellen.”

Het wordt sowieso een lange tijd revalideren voor Dedecker. “Hij zal een paar maanden moeten rusten en tijd nemen om te herstellen. Jean-Marie is graag druk bezig, maar nu zal hij moeten rusten en dat zal zijn tijd nemen. Hij zal het moeten rustig aan doen en daar zal ik voor zorgen. Ik zal streng zijn voor hem: geen gsm, geen bezoek in het begin, maar veel rust!”

Eindeloze beterschapswensen

Christine en Jean-Marie worden overstelpt met vele beterschapswensen. “De telefoon staat hier roodgloeiend. Ik wist dat mijn man graag gezien was, maar dat zoveel mensen hem een warm hart toedragen, is echt ongelofelijk. Van alle kanten krijgen we beterschapswensen: een berichtje van Bart De Wever of Theo Francken, een boeket bloemen van Zuhal Demir.”

“Ook de steun van de inwoners van Middelkerke is ongelofelijk. Ze zullen wel nog even wat geduld moeten uitoefenen voor ze hem terug zien als burgemeesters. Maar we willen iedereen bedanken voor de vele wensen en steun. Dat is een hart onder de riem voor ons”, besluit Christine met een glimlach.