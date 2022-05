Hans Feys is nieuwe hoofdarts van Jan Yperman Ziekenhuis: “Ik zal mijn patiënten missen”

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft Hans Feys aangesteld als de nieuwe hoofdarts. De 63-jarige Ieperling volgt Bart van Besien op, die hoofdarts was sinds 21 januari na het onverwachte vertrek van Ilke Montag. “Men vond dat het tijd was voor iemand van binnenshuis.”

Hans Feys studeerde in Kortrijk en Leuven en specialiseerde zich in de orthopedie, met subspecialisatie in de rug en knie. Hij is sinds 1993 aan de slag in Ieper, eerst in het O. L. V. en later in het Jan Yperman Ziekenhuis. Sinds 1998 werkt hij er voltijds en nam hij ook meerdere beleidsmatige engagementen op.

“Minstens vijftien jaar zat ik in de medische raad, waarvan negen jaar als voorzitter”, vertelt Feys. “In die zin is de interesse in het beleidsmatige er altijd geweest. Het is ook vanuit de medische raad dat mij gevraagd werd om me kandidaat te stellen voor de vacature van hoofdarts, omdat men vond dat het nu misschien tijd was dat het iemand van binnenshuis was. Daarom ben ik er ook op ingegaan.”

Samenwerking

Tot 30 juni blijft hij klinisch actief bij de dienst orthopedie-traumatologie. “Volgend jaar ging ik toch stoppen met mijn artsencarrière, aangezien ik dan 65 word. Onze dienst werd al uitgebreid met de bedoeling dat ik op een goeie manier zou kunnen stoppen. En ik zou het nooit gedaan hebben in een ander ziekenhuis. Het is dus ook uit verbondenheid met het ziekenhuis en met Ieper. Op dit moment zijn er veel gesprekken tussen ziekenhuizen over samenwerking. Daarom is het belangrijk dat Ieper een performant ziekenhuis behoudt, met zoveel mogelijk blijvende zorg voor mensen van onze streek.”

Als hoofdarts zal Feys de overstap maken naar een directiefunctie, maar vooral als brugfiguur tussen de zelfstandige artsen enerzijds en de directie en de raad van bestuur anderzijds. “Je draagt de verantwoordelijkheid rond medisch beleid en naar kwaliteit toe heb je ook een belangrijke en stimulerende functie. De lijnen uitzetten naar de zorg van de toekomst, in samenspraak met de raad van de bestuur en de directie, en voor een deel daarin ook de artsen vertegenwoordigen. Concrete dossiers die ik voorgeschoteld krijg, zijn onder meer het verder ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid, de uitbouw van een patiëntgerichte werking, en de opmaak en vernieuwing van het zorgstrategisch plan. Het wordt waarschijnlijk veel leeswerk, vergaderen, lobbywerk… We zullen het zien. Het is voor mij ook nog een beetje een vraagteken. Je weet wel al veel dingen, maar de concrete werking moet ik nog leren kennen.”

Het is belangrijk dat Ieper een performant ziekenhuis behoudt

Als we Feys vragen wat van het doktersbestaan hij het meest zal missen, krijgt hij de krop in de keel: “De patiënten zal ik meest missen, want als knie- en rugchirurg heb je vaak een jarenlange band met die mensen, die ook heel direct is. Nu het nieuws wijdverspreid is, heb ik al sentimentele mensen op consultatie gehad en dat doet me dan ook wel iets. Maar ik ben heel content met mijn keuze. We laten niemand in de steek. Iedereen wordt perfect opgevangen. Misschien zelfs beter, want jonge mensen brengen ook nieuwe dingen aan. Ik ben daar honderd procent gerust in.”

Liever Ieper dan Izegem

Feys werkte in het AZ Sint-Blasius Dendermonde voor hij in Ieper belandde. “Ik ben van Izegem afkomstig, maar mijn vrouw is rasechte Ieperlinge. Zo zijn we hier terug beland.”

Hij is getrouwd met Marianne Vanoverberghe, met wie hij drie volwassen kinderen heeft. “Emma werkt als huisarts in Ieper, Simon is landbouwingenieur en Mathilde is hoofdverpleegster in Huize Sint-Jozef. Dat zijn er toch twee die in mijn voetsporen gevolgd zijn, naar de medische sector. We wonen in Sint-Jan, dus vlakbij het ziekenhuis. Ik vind Ieper een veel aangenamer stadje dan Izegem. Ik woon hier echt graag. In mijn vrije tijd loop ik nog af en toe. Ik heb al meer dan veertig marathons gelopen, maar sinds ik mijn achillespees scheurde, doe ik het wat kalmer aan. Ik loop wel nog altijd tot drie keer per week, maar wanneer ik binnenkort meedoe aan de Wijnmarathon in Heuvelland, zal het wel voor de korte afstand zijn.”

Geen beroepspoliticus

Ondertussen is de arts ook gemeenteraadslid voor CD&V.

“Dat is vooral omdat ik uit een nest kom van mensen die politiek geïnteresseerd zijn, zonder echt actief betrokken te zijn. En ook omdat ik me graag inlees in een dossier. Ik ben niet iemand die op de eerste banken zal springen. Ik doe het graag, maar ik ben geen beroepspoliticus, en ik zou het ook niet kunnen zijn.”