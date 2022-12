Hanne (18) krijgt allerlaatste prik in vaccinatiecentrum ISO in Izegem

In vaccinatiecentrum ISO in Izegem zijn woensdagavond de allerlaatste prikken tegen corona gezet. Wie nu nog een prik wil, moet naar de huisarts of apotheker. Rond de klok van 18 uur was Hanne Bossuyt (18) uit Lendelede de laatste persoon die er een vierde vaccin kreeg. In totaal zijn er 135.000 prikjes gezet.

De eerste prikken in het vaccinatiecentrum werden in februari 2021 gezet. Tot woensdagavond werden er in totaal 135.000 prikken gezet. “80.000 basisprikken, gevolgd door 30.000 prikken in de boostercampagne van dit voorjaar. Voor de vierde prik kwamen nog eens 25.000 mensen opdagen”, weet centrumleider Anton Jacobus.

“We hebben in die periode hulp gekregen van honderden medewerkers. Heel dit vaccinatiegebeuren was voor ons een intense, maar mooie periode. Hét piekmoment lag voor ons in januari dit jaar. Toen hebben we twee weken non-stop geprikt, ook op zaterdag en zondag. Telkens van 8.30 tot 22.15 uur ’s avonds. Op die manier kwamen Izegem, Ingelmunster, Lendelede en Ledegem tegen het einde van die periode bij de top tien in Vlaanderen qua snelheid van prikken in die campagne.”

De laatste prik was gereserveerd voor Hanne Bossuyt (18) uit Lendelede. “Ik vond het belangrijk die vierde prik te halen”, zegt ze. “Ergens is het wel symbolisch, want mijn papa kreeg corona nog voor hier in België de eerste lockdown in ging. Hij is er zwaar ziek van geweest, maar is er gelukkig weer helemaal bovenop. Daarom hebben wij altijd alle maatregelen goed opgevolgd en dus ook alle prikken gaan halen.”

Nieuwe evenementenhal

Zaal ISO zal vanaf februari weer te huur zijn voor verenigingen. Op termijn wordt de zaal gesloopt en komt er een nieuwe evenementenhal, maar die procedure staat nog maar aan het begin. Er moet nog een nieuwe ontwerper gezocht worden en een bouwvergunning aangevraagd. Daardoor zal een sloop wellicht pas voor ergens in 2024 zijn.