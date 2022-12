Haal de gele doos in huisdie je leven kan redden: Gratis voor elke thuiswonende 75-plusser in vijf gemeenten

De lokale besturen van Knokke-Heist, Blankenberge, Damme, De Haan en Zuienkerke slaan de handen in elkaar en bieden alle thuiswonende 75-plussers gratis een Gele Doos aan. Dankzij deze gele doos vinden hulpverleners in een noodsituatie snel de meest accurate informatie terug.

“Vanaf november 2022 wordt het project ‘de Gele Doos’ volledig uitgerold in de eerstelijnszone Oostkust”, vertelt bevoegd schepen Kathleen Van der Hooft. “Iedere thuiswonende 75-plusser kan een gele doos afhalen in het Sociaal Huis van zijn of haar gemeente, bij de deelnemende apothekers en op andere afhaalpunten.”

In de koelkast

“De gele doos is een doos met belangrijke informatie voor hulpdiensten. Medische en contactgegevens en andere relevante informatie worden erin verzameld. De doos wordt bewaard in de koelkast van de bewoner, omdat dit voor hulpdiensten een gemakkelijke vindplaats is. Door een sticker te kleven op de binnenkant van de voordeur, weten hulpverleners dat er een gele doos in de koelkast zit. Op die manier vinden ze snel de nodige informatie om gepaste hulp te bieden in een noodsituatie.

Langer thuis wonen

“Met onze vijf lokale besturen willen we met de gele doos bijdragen tot het langer zelfstandig en gezond ouder worden van alle thuiswonende 75-plussers in hun vertrouwde thuisomgeving. Maar als kwetsbare mensen thuis wonen, kunnen er ongelukken gebeuren waardoor noodsituaties ontstaan. Snelle en accurate hulp is dan vaak geboden. De Gele Doos kan hierbij een groot verschil maken: erger voorkomen en zelfs levens redden.”

Alle 75-plussers uit de eerstelijnszone Oostkust krijgen een informatiebrief toegestuurd die ze kunnen gebruiken om hun gele doos af te halen. Meer informatie vindt men terug op www.eerstelijnszone.be of via Nele Vanhevel, stafmedewerker ELZ Oostkust, info@eerstelijnszoneoostkust.be.

Het project Gele Doos is een samenwerking tussen de lokale besturen Knokke-Heist, Blankenberge, Damme, De Haan en Zuienkerke, in samenwerking met de eerstelijnszone Oostkust en Logo Brugge-Oostende. (Dirk Meulders)