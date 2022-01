Grote opkomst bij eerste ‘kinderprikjes’ in het vaccinatiecentrum in Zedelgem

In West-Vlaanderen werd het startschot voor de vaccinatiecampagne bij kinderen (van 5 tot 11 jaar) deze morgen gegeven in Zedelgem. “We zijn zeer blij met de grote opkomst”, geeft burgemeester Annick Vermeulen prompt aan. Er zijn 835 uitnodigingen verstuurd en deze morgen waren al 475 bevestigingen. “Maar dat aantal zal nog oplopen omdat mensen soms ook komen zonder te bevestigen”, voegt centrumverantwoordelijke Gino Jonckheere toe. En de kinderen? Die doorstonden met veel bravoure hun inenting.

Het was deze morgen om 8.30 uur al druk aan het vaccinatiecentrum De Groene Meersen in Zedelgem. Papa’s en mama’s met dochter- of zoonlief schoven aan voor de eerste coronaprikjes voor kinderen. De kinderen worden van oud naar jong uitgenodigd, dus waren het vooral 11 en 10-jarigen die vandaag aan de beurt waren. Om kinderen en ouders de nodige tijd en ruimte te geven werden de tijdsloten verruimd van twee naar vier minuten per vaccinatie. Zoë Depiere (11) uit Varsenare was een van de eerste jongedames die mocht aanschuiven. “Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar uiteindelijk viel het mee. Mijn twee oudere broers hadden al eerder hun vaccin gekregen”, zegt de leerlinge van de zesde klas in De Wassenaard in Varsenare.

Papa Kobe Blondelle en mama Annelies De Backere met kinderen Noor, Mare en Liezel maakten een klein familieuitstapje naar het vaccinatiecentrum. © Davy Coghe

Broers en zussen konden op één moment naar het vaccinatiecentrum komen en zo troffen we ook Kobe Blondelle en Annelies De Backere aan met hun drie dochters Noor (11), Mare (9) en Liezel (7) uit Loppem. “We hadden eerst de brief gekregen voor Noor, maar ik heb een telefoontje gepleegd naar het vaccinatiecentrum en zo mochten we met alle drie samen komen.” De inenting van de drie meisjes verliep vlot. Mare had niets gevoeld en Liezel had een beetje pijn ervaren. Grote zus Noor vierde overigens vandaag haar elfde verjaardag.

Maandag mogen ze terug naar school. “Ik wil vooral graag mijn vriendinnen eens zien”, zegt Liezel. Hun ouders zijn niet van plan om hen wekelijks te testen. “Dat gaat ons in eerste instantie niet om het geld, maar ik ga niet iedere week een wisser in hun neus steken”, zegt mama Annelies. Papa Kobe: “Mochten ze symptomen vertonen, gaan we ze uiteraard wel testen.”

Verantwoordelijkheid opnemen

Een overtuigde believer in het vaccin is dan weer de negenjarige Jorre Nelis (9) uit Aartrijke. “Hij was niet te stoppen. Hij wil zijn verantwoordelijk opnemen en mee de ziekte uit de wereld helpen. Hij wilde koste was het kost zijn vaccin”, zegt mama Ilse Rosseel. “Ik zal nu eindelijk gevaccineerd zijn”, aldus Jorre net voor hij bij de verpleegkundige langs mocht.

Jorre Nelis die een fervent believer is van het vaccin had al een zwaard gescoord bij de ballonartiest voor hij om zijn spuitje ging. Mama Ilse Rosseel vergezelde hem: “Hij wilde koste wat het kost zijn vaccin”, zegt ze. © Davy Coghe

In het vaccinatiecentrum in De Groene Meersen in Zedelgem worden de bewoners van Zedelgem (en deelgemeenten Loppem, Veldegem en Aartrijke) en Jabbeke (en deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem) ingeënt. “De vaccinatiecampagne verloopt hier al de hele tijd gesmeerd, daarvoor nog eens mijn dank aan de dokters, verpleegkundigen, vrijwilligers en iedereen die hier een handje toesteekt”, klinkt het bij burgemeester Annick Vermeulen.

Tot nu toe zijn nog maar vier ouders naar het centrum gekomen om de vaccinatie van hun kind(eren) te weigeren

Het Zedelgemse vaccinatiecentrum bijt dus de spits af in West-Vlaanderen als het op het vaccineren van de 5 tot 11-jarigen aankomt. “De komende drie zaterdagen en drie woensdagen gaan wij de eerste prik zetten, daarna volgt nog een tweede spuitje”, zegt Gino Jonckheere. “In totaal zullen ongeveer 2.500 kinderen een uitnodiging krijgen. Vandaag zijn er 835 kinderen en hun ouders uitgenodigd. Tot nu toe hebben wij nog maar vier mensen die naar het centrum zijn gekomen de inenting van hun kind of kinderen te weigeren. Niet veel, maar er kunnen ook gewoon mensen niet opdagen en op die manier het vaccin weigeren. Vandaag om 9 uur waren er al 475 bevestigingen, dus we zitten daar al boven de helft. Maar we verwachten ook dat mensen gewoon spontaan opdagen. Tegen vanavond zullen we dus wellicht boven de 500 zitten. Van die 835 zullen er wellicht ook wel heel wat mensen zijn die hun afspraak hebben verplaatst naar een latere datum.”

12 doses uit één flesjes

Mensen kunnen zich in Zedelgem ook op een lijst laten zetten als er nog vaccins vrijkomen. “Het is natuurlijk niet zoals bij de volwassenen waar een QVAX-lijst bestaat, maar als mensen zich melden kunnen we ze bellen als we ‘s avonds nog vaccins over hebben. Het is altijd wat wikken en wegen het laatste anderhalf uur van een dagje prikken om juist uit te komen met de vaccins. De kinderen worden geprikt met een aangepast Pfizer-vaccin. Daar halen we 12 doses uit een één flesje, bij volwassenen is dat zeven.”

Ook kinderen moeten een dubbele dosis krijgen en wie vandaag langskwam, mag dus op zaterdag 29 januari om het tweede prikje komen. “Tegen 23 februari, de woensdag voor de krokusvakantie, zal iedereen die het wil zijn of haar twee prikjes gekregen hebben”, weet Gino Jonckheere.

Extra dokter voorzien

In het vaccinatiecentrum zijn zeven lijnen, drie in de sporthal en nog eens vier in de theaterzaal van De Groene Meersen. Mieke Puystjens van de eerstelijnszone WE40 en programmamanager van het vaccinatiecentrum vindt het een goede zaak dat de vaccinatie van kinderen gescheiden verloopt van die van de volwassenen. “Het stelt de kinderen meer op hun gemak en bovendien wordt er ook een ander vaccin toegediend. Dat zou voor verwarring kunnen zorgen. We hebben hier ook voor een ballonartiest gezorgd, er is een grotere bestaffing met een extra dokter en extra mensen aan het onthaal.” In de wachtzone speelden tekenfilms van Tom & Jerry.

Gino Jonckheere (lacht): “Gisteren hebben we die al getest met de Tom & Jerrytekenfilms en ook de volwassenen die hier om hun boosterprik kwamen, genoten van die voor hen nostalgische beelden.” En de kinderen gaan ook niet met lege handen naar huis. “Ieder kind dat zich liet prikken kreeg een balpen in de vorm van een spuitje mee naar huis”, voegt burgemeester Vermeulen toe.