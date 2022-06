Groen, CD&V en N-VA doen oproep om van Kortrijk ‘Hartveilige stad XL’ te maken

Groen-gemeenteraadslid David Wemel heeft op de gemeenteraad van maandagavond een voorstel neergelegd om van Kortrijk een ‘hartveilige’ stad te maken. Samen met gemeenteraadsleden Mia Cattebeke (CD&V) en Philippe Dejaegher (N-VA) stelde hij onder meer een netwerk van buurtvrijwilligers en een AED toestel voor elke wijk voor.

Jaarlijks sterven in Vlaanderen tientallen mensen aan een hartaanval. Bij een hartstilstand kan snel ingrijpen levens redden. Zo zijn de eerste minuten na een hartstilstand vaak cruciaal.

“Dit idee kwam er op voorstel van een inwoner van Kortrijk, Jan Goeminne”, zegt gemeenteraadslid David Wemel (Groen). “Het idee van Kortrijk als ‘Hartveilige stad XL’ is om vanuit de stad buurtinitiatieven te ondersteunen en te helpen opzetten. Deze zijn geënt op de vele Nederlandse buurtcomités. Ook door AED-toestellen beschikbaar te stellen in de publieke ruimte en door het stadspersoneel op te leiden kunnen we mensen veel leed besparen.”

We moeten pilootprojecten zeker blijven onderzoeken. Een applicatie die AED-toestellen aanwijst, of aangeeft wanneer er medisch geschoolde burgers in de buurt zijn, zouden we als stad zeker kunnen omarmen – David Wemel (gemeenteraadslid Groen)

Wemel wil dat burgers met een medische scholing via een applicatie op de hoogte kunnen worden gesteld wanneer er een hartprobleem voordoet bij iemand uit de buurt. “Zo kunnen zij te hulp schieten tot de ziekenwagen aankomt. Dankzij corona hebben we die poule aan medisch geschoolde inwoners ook min of meer in kaart gebracht. Velen van hen hebben zich ingezet in VAXPO.”

112-app

“Als cardioloog en gemeenteraadslid voor N-VA juich ik dit voorstel ten zeerste toe”, vulde Philippe Dejaegher aan. “Het zou een meerwaarde zijn voor de gezondheid en veiligheid voor de Kortrijkzaan.”

Het gemeenteraadslid riep zijn collega’s ook op om de 112-app op de smartphone te installeren. “Dat is de beste garantie op een snelle interventie. Daarna moet de hartmassage gestart worden. Tot slot zou een derde persoon om een AED-toestel moeten gaan om de reddingsactie te finaliseren.”

82 gekende AED-toestellen

“Reeds in 2015 werd Kortrijk door het Rode Kruis erkend als hartveilige stad”, pareerde schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). “In samenwerking met het Rode Kruis voorzien wij ook al een tijd opleidingen voor medewerkers van de stad én geïnteresseerde burgers. In Kortrijk zijn er momenteel 82 gekende toestellen. 33 daarvan zijn in publiek initiatief: door de stad, het OCMW en groep Kortrijk. Dit aantal willen we de komende tijd uitbreiden.”

De Coene gaf wel toe dat de opleiding van eigen stadsmedewerkers tijdens corona wat stil was gevallen. “Maar niet volledig. Via een digitale tool hebben we het juiste gebruik van het AED-toestel nog kunnen laten aanleren. Intussen zijn de fysieke cursussen hernomen, en hebben we reeds 100 medewerkers die een specifieke opleiding hebben genoten.”

De inspanningen van de stad zijn lovenswaardig, maar ontoereikend, vond David Wemel. “Met de technologie van vandaag kunnen we nog extra stappen zetten. We moeten pilootprojecten zeker blijven onderzoeken. Een applicatie die AED-toestellen aanwijst, of aangeeft wanneer er medisch geschoolde burgers in de buurt zijn, zouden we als stad zeker kunnen omarmen.”