Griet en Andy zijn zorgouders voor negen mensen met een beperking: “Ze beschouwen ons als hun tweede familie”

Het gezin van Griet Van Coillie (47) en Andy Rullens (48) woont sinds september 2019 samen met negen mensen met een beperking. Enkel een deur in hun woonkamer scheidt de privéruimtes van de rest van het VillaVip-huis, maar dat is allesbehalve een issue. “We wonen écht samen”, klinkt het. “En dat geeft ons de kans om hier een warme thuis te creëren.”

De klok rond lief en leed delen met negen mensen met een verstandelijke beperking, dat is wat Griet Van Coillie en Andy Rullens al ruim twee jaar doen. Ze runnen het VillaVip-huis in Brugge, een plek waar tot tien mensen met een beperking kunnen samenwonen met een zorgkoppel.

In West-Vlaanderen staan er naast Brugge ook dergelijke woningen in Oostende, Diksmuide en Wevelgem en is een project in Pittem in volle ontwikkeling. Het doel is eenvoudig: de bewoners de kans geven om samen een warme thuis uit te bouwen, een stek waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen ontplooien, onder begeleiding van een zorgkoppel en enkele professionals.

Inclusief werken biedt een grote meerwaarde. Dat merken we hier aan alles

Dat is ook het geval in Brugge, waar Griet en Andy sinds september 2019 als zorgouders aan de slag zijn. Samen met hun vier kinderen van 20, 15 en 9 jaar oud wonen ze pal naast de vertrekken waar hun negen bewoners verblijven.

“De gasten, zoals we ze ook wel eens omschrijven”, vertelt het koppel met glinsterende ogen. Voordien waren ze respectievelijk actief als stafmedewerker bij Tele-Onthaal en personeelsdirecteur bij Pleegzorg Vlaanderen, maar ze wilden terugkeren naar de basis. “Naar iets waar we eigenhandig mee het verschil konden maken. Dat hebben we hier meer dan ooit gevonden.”

Geen ‘nine to five’

Samen met een team van twee opvoeders en vier zorgkundigen van vzw Curando zorgen ze voor de negen bewoners van VillaVip Brugge. “We brengen elke dag samen met hen door. Enkel op donderdag nemen we een tikkeltje afstand, want die dag reserveren we voor onszelf. Al lopen we ook dan de gemeenschappelijke ruimtes wel eens binnen. Deze job doe je immers niet met een nine to five-mentaliteit. Het is een manier van leven.”

© Davy Coghe

Andy en Griet schuiven ‘s ochtends vroeg al bij het ontbijt aan en staan samen met de rest van het team in voor de dagindeling. “Dat kunnen activiteiten binnenshuis zijn, maar een deel van onze bewoners gaat bijvoorbeeld een handje helpen in een basisschool of woonzorgcentrum, dan is het aan ons om hen ter plekke te brengen en weer op te halen. We staan ook in voor het papierwerk en vormen voor de ouders het eerste aanspreekpunt. De gasten zelf beschouwen ons als hun tweede familie. Dan wéét je dat je een steentje helpt verleggen.”

Voldoening

Na twee jaar zijn Andy en Griet ervan overtuigd dat ze als zorgkoppel hun bewoners mee een duwtje in de goeie richting geven. “We krijgen hier de kans om een warme en gemoedelijke omgeving voor hen te creëren, een echte thuis.”

“We voelen ons echt één met hen. Als onze zoon een basketbalwedstrijd heeft, gebeurt het vaak dat een deel van de gasten met ons meetrekt om te supporteren. Heerlijk, toch? Ook voor onszelf is het verrijkend: we merken aan alles dat inclusief werken een grote meerwaarde biedt.”

© Davy Coghe

Het mooiste is wanneer een bewoner binnen VillaVip helemaal openbloeit, zeggen Griet en Andy. “Een meisje kwam hier eerder schuchter aan, maar onderging sindsdien een enorme evolutie. Ze voelt zich hier helemaal thuis en gaat nu zelfs buitenshuis in een basisschool in de buurt helpen. Daar halen we bijzonder veel voldoening uit, want net daarom doen we deze job. Als onze gasten gelukkig zijn, dan zijn wij ook gelukkig.”

Energieboost

Andy en Griet willen VillaVip tot aan hun pensioen blijven runnen. “Dit is ook ónze thuis geworden. En eerlijk? We zouden de jongens en meisjes rondom ons niet meer kunnen missen. Het is prachtig om zien hoe onze kinderen helemaal door de groep opgenomen zijn en hoe de bewoners ook voor elkaar zorgen. Hier halen we erg veel energie uit.”’

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap zette het zorgkoppel naar aanleiding van de Internationale dag voor personen met een handicap in de bloemetjes. Iets wat Griet en Andy duidelijk deugd doet. “Het is altijd leuk om wat erkenning te krijgen”, glimlachen ze. “Al is het ons daar allesbehalve om te doen. Ons beroep mag wel wat meer in de kijker geplaatst worden, maar wij willen vooral iets betekenen voor de bewoners van ons huis. Net zoals wij voor hen een beetje familie zijn, maken ook zij deel uit van ons gezin.”

Alle info over zorgouder worden: www.villavip.be