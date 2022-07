Gratis zonnecrème op sportzone in Poperinge

De zomervakantie is gestart, en daarmee ook de kampjes vol sport, spel en plezier. Sport Vlaanderen lanceerde de #smeerem campagne om ouders en jeugdsportorganisaties ertoe aan te zetten sportende kinderen te beschermen tegen zonnebrand. Ook de Poperingse sportdienst gaat voor een zorgeloze zomer, met voldoende bescherming tegen de brandende zon. Op de sportzone vind je nu een dispenser met gratis zonnecrème voor iedereen.

Risico op huidkanker

Omdat de zon even hard brandt op de huid van een kind dat sport als op die van een kind dat bij het water speelt, roepen Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel de sportende jeugd en haar ouders op om goed te smeren. Want als de huid van jonge kindjes verbrandt, hebben ze voor de rest van hun leven een verhoogd risico op huidkanker.

“Het gevaar speelt niet alleen tijdens de grote vakantie, maar in de hele periode van april tot eind september”

“Uiteraard moeten ook volwassen sporters zich beschermen, maar kinderhuid is dunner en dus extra gevoelig. Als een kind zonnebrand oploopt, is dat doorgaans een pijnlijke affaire, maar de roodheid verdwijnt snel – in tegenstelling tot het risico op huidkanker. Dat risico blijft levenslang verhoogd voor een kind dat ooit zonnebrand opliep. Het gevaar speelt niet alleen tijdens de grote vakantie, maar in de hele periode van april tot eind september, maanden waarin ook veel toernooien en sportkampen worden georganiseerd. De zon bereikt haar hoogste punt rond 21 juni, wat betekent dat april en mei haast even risicovol zijn als juli en augustus, te meer doordat de huid in de lente nog bleek is van de winter”, aldus schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V).

UV-index

Weet je niet vanaf wanneer je je best insmeert? De UV-index is een goede indicatie en geeft het effect van de sterkte van de zonnestraling op de onbeschermde huid weer. Dat getal is dan ook de richtlijn die je moet volgen als je je huid wil beschermen, niet de warmte. Te veel mensen verwarren warmte met de kracht van de zon, terwijl het de stand van de zon is die de kracht van haar stralen bepaalt. Die kracht kan op een koele dag sterker zijn dan op een warme dag.