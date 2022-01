Gratis zelftests en FFP2-maskers voor kwestbare inwoners

Kwetsbare burgers worden in deze langdurige coronapandemie het zwaarst getroffen. Om de aankoopkost van de nodige zelftesten en maskers gevoelig te verlichten, gelden er in Meulebeke enkele ondersteunende maatregelen. Personen die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of mensen met een laag inkomen hebben recht op enkele gratis pakketten.

Door de gewijzigde teststrategie en quarantainerichtlijnen spelen zelftesten vandaag een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Ook het aanbevolen FFP2-masker beschermt ons tijdens de voorzichtigheidsperiode na isolatie en quarantaine beter tegen de omikronvariant.

Subsidiepakket

Het herhaaldelijk aankopen van de zelftesten en FFP2-maskers is voor bepaalde mensen financieel onhaalbaar waardoor ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en langer in isolatie en quarantaine moeten blijven.

Het college van burgemeester en schepenen besloot daarom om een subsidiepakket beschikbaar te stellen ter ondersteuning van kwetsbare inwoners van Meulebeke. “Op die manier ondersteunen we ook inwoners die geen aanspraak maken op een verhoogde terugbetaling.”

Sociaal Huis

De pakketten bevatten zes zelftesten en twee FFP2-maskers per gezinslid per maand en zijn vanaf 1 februari 2022 op afspraak beschikbaar bij de begeleidende maatschappelijke werker in het Sociaal Huis voor de doelgroep.

“Met deze maatregel hopen we in de gemeente Meulebeke zo’n 150 kwetsbare inwoners gevoelig te helpen!”

Verhoogde terugbetaling

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen dankzij een nationale maatregel in de apotheek zelftesten kopen voor 1 euro. Dat tarief geeft recht op 4 zelftesten per persoon per twee weken.

Er zijn twee mogelijkheden om van deze terugbetaling te genieten: op basis van een bepaald sociaal statuut of op basis van je gezinsinkomen.