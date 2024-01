Gratis avondlessen eerste hulp

Stel dat er straks iemand van je gezin of een vriend(in) iets overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Kanje eerste hulp toedienen bij een verstuiking, eenbrandwonde of hartfalen? Met enkele eenvoudige handelingen kunje al een groot verschil maken. Dat probeert Rode Kruis Hinterland duidelijk te maken tijdens de gratis opleidingsavonden in onze drie deelgemeenten.

Ichtegem is een Hartveilige Gemeente. Dat is een label dat het Rode Kruis toekent aan gemeenten die inspanningen leveren op het gebied van eerste hulp, meer bepaald door het plaatsen van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en het organiseren van een opleiding Reanimeren en defibrilleren voor minstens 10% van de medewerkers. Maar uiteraard is EHBO meer dan dat.

hulpdiensten

We spraken met Pieter Casteleyn (39), verantwoordelijke voor de dagelijkse werking in het LDC De Ster. Hij volgde de basisopleiding en is overtuigd van het nut van EHBO-cursussen.

Pieter: “Iedereen heeft al wel het AED-toestel buiten aan de muur zien hangen. Dat is echt heel gemakkelijk te bedienen. Maar uiteraard hebben we in het gebouw ook de nodige verbanddozen en dergelijke. Het is niet onbelangrijk dat je weet hoe je daarmee moet omspringen. Zelfs bij een klein ongelukje of verwonding is het juiste gebruik van het EHBO-materiaal belangrijk. Ook de handleiding die hier altijd klaar ligt is een goed hulpmiddel om snel iets op te zoeken. Maar uiteraard verwittig je altijd meteen de échte hulpdiensten. Die zullen altijd blij zijn als er al iemand de eerste nodige acties ondernomen heeft”, aldus Casteleyn. (ED)

De opleidingen van het Rode Kruis vinden plaats op 25 januari (De Klokkenput, Eernegem), 23 februari (De Kouter, Bekegem) en 4 april (LDC De Ster, Ichtegem). Inschrijven is verplicht want het aantal plaatsen is beperkt. Dat kan via www.ichtegem.be/opleiding-rode-kruis.