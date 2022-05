Gratis appels op de markt van Kortrijk voor de preventiecampagne dementie

Op de wekelijkse markt werden deze voormiddag gratis appels uitgedeeld. Dit kadert in een nieuwe campagne tegen dementie.

Op de appels stond de tekst “Goed voor je hart, goed voor hersenen”. De Expertisecentra Dementie lanceren hiermee de campagne “2 voor de prijs van 1”: wat goed is voor je hart, is goed voor je hersenen. Vandaag start ook de Week van de Zorg en dit jaar staat de gezondheid van onze hersenen centraal. Overal in Vlaanderen trakteren expertisecentra deze week met appels om een gezonde levensstijl te promoten.

“Door gezond te leven kan je het risico op dementie verminderen. Het is voornamelijk van belang om tussen ons 40ste en 70ste levensjaar in te zetten op goede voeding, veel bewegen, matig alcoholgebruik, sociale contacten onderhouden, enz. om het risico op dementie te gaan verkleinen,” Stefanie Clement van het expertisecentrum Sophia.

Naast de verschillende acties verzamelt de website www.2voordeprijsvann1.be alle campagnemateriaal en wetenswaardigheden over hersengezondheid. Ten slotte krijgen ook alle Vlaamse huisartsen een affiche met tips die ze met hun patiënten verder kunnen bespreken.