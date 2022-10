Goed (en slecht) nieuws over West-Vlaamse kankercijfers

De voorbije vijf jaar is het aantal kankerdiagnoses per 100.000 inwoners in West-Vlaanderen licht gedaald.

Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) vroeg cijfers over de kankerdiagnoses op bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Daaruit blijkt dat tussen 2011 en 2021 het aantal nieuwe diagnoses van kanker in Vlaanderen steeg van 38.521 naar 42.111 per jaar. Dat lijkt op het eerste zicht geen goed nieuws, maar als je kijkt naar de groeiende bevolking en het toenemende aandeel van oudere mensen, dan krijg je over de periode van 2011 tot 2021 een daling van 0,7 procent bij de mannen in Vlaanderen.

Meer vrouwen getroffen

Uit diezelfde cijfers blijkt dat er qua aantal diagnoses per 100.000 inwoners een lichte stijging is van 0,1 procent bij de vrouwen. Onze provincie doet het daarbij niet zo goed. Het moet enkel Oost-Vlaanderen laten voorgaan. Concreet gaat het om gemiddeld 291,3 vrouwen per 100.000 inwoners. Het Vlaams gemiddelde voor die periode ligt op 286,2.

Prostaatkanker blijft boosdoener

Bij de West-Vlaamse mannen is er een lichte daling te merken, van 359,7 per 100.000 inwoners naar 351,6. Toch ligt het aantal diagnoses zo’n 8 procent hoger in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. In 2020 was het aantal diagnoses hier zelfs het hoogst van alle provincies. Prostaatkanker is goed voor meer dan één derde van de diagnoses. Daarna volgen longkanker, darmkanker, hoofd- en halskanker en huidkanker.

Borstkanker is koploper

Bij de West-Vlaamse vrouwen is borstkanker de kanker die het vaakst voorkomt. Van de 286,1 gevallen per 100.000 inwoners in 2020 zijn zowat 109,3 gevallen te wijten aan borstkanker. Daarna volgen longkanker, darmkanker, huidkanker en hoofd- en halskanker. “Iedereen kent familie of vrienden die door kanker getroffen worden”, reageert Brecht Warnez. “Investeren in wetenschappelijke vooruitgang en sterke zorg zijn het enige mogelijke antwoord. Dat in onze provincie 8 procent meer mannen kanker krijgen, blijft zorgwekkend en volgen we van nabij op.”

