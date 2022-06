Godelieve Voet (107) uit Lo-Reninge laat zich voor vierde keer vaccineren

Godelieve Voet (107), de kwieke dame uit Lo-Reninge die sinds haar honderdste bekend werd voor haar “zottigheden”, ging woensdag om haar vierde vaccin in Ieper. Om het goede voorbeeld te geven. “Zonder vaccin kan je niet leven. En de apothekers, die moeten ook leven, hé”, zei de supervrouw in haar gevatte humoristische stijl.

“Precies een biechtkot”, wijst Godelieve woensdagavond met haar wandelstok naar de prikruimte in het vaccinatiecentrum. Haar pretoogjes verraden de brede lach achter haar roze mondmasker. “Die gordijntjes, hé. We hebben daar vroeger veel in gespeeld, toen de paster buiten was.”

Zelf aangedrongen

“Typisch mijn grootmoeder”, lacht haar mantelzorger en kleinzoon Danny Cool (54). “Net als bij haar derde vaccin heeft ze zelf aangedrongen op een vierde stek, om hiermee een voorbeeld te stellen. Zeker nu, wanneer er weer bericht wordt over meer coronabesmettingen.”

“We begonnen ons net veiliger te voelen dan tijdens de coronacrisis, tot twee mensen uit mijn omgeving de laatste weken in quarantaine moesten en ik nu hoor dat een woonzorgcentrum opnieuw wordt afgesloten. Mijn ongerustheid neemt toe.”

Als bij wonder doorgekomen

Danny heeft nare herinneringen aan de coronaperiode, waarin Godelieve in een Iepers woonzorgcentrum verbleef. Toen ze besmet raakte, moest hij afscheid nemen. Maar de supervrouw kwam er als bij wonder weer door na beademing op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis.

“En daarvoor zat ze maanden opgesloten in het rusthuis”, aldus Danny, die zijn mémé na haar herstel overbracht naar een zorgflat in Reninge.

“Ze woont er zelfstandig, met hulp van familie en thuisverpleging. Dat loopt zeer goed en ze is haar eigen baas. Ze staat op en gaat slapen wanneer ze wil en ze doet waar ze zin in heeft. Dit vaccin komt op het gepaste moment. Ik voel me weer op mijn gemak.”

Nog eens 100 jaar leven

“Ik wil nog eens honderd jaar leven”, grapt Godelieve, die een aangeboden rolstoel weigerde in het vaccinatiecentrum. “Of toch zeker nog eens tien jaar erbij. Of dat lukt? Je moet tijd hebben van wachten en je mag niet doodgaan.

Hoe? Veel werken en goed leven: alles doen wat je wil en kan doen. Zonder vaccin kan je niet leven. En de apothekers, die moeten ook leven, hé. Ik pak alle pikuren, die ze willen geven. Ik wil geen andere mensen besmetten en hoop dat wie mij bezoekt, zich ook vaccineerde.”

Een opflakkering

Onze regio volgt de Vlaamse trend op vlak van coronabesmettingen. “Een opflakkering, maar dan heel licht en de zwakkere bevolking – onder wie de tachtigplussers – blijft gespaard”, duidt Sarah Bouton, programmamanager van het vaccinatiecentrum Eerstelijnszone Westhoek.

“We startten eind mei met de vaccinatie van de tachtigplussers en dat loopt binnenkort ten einde. We boekten opnieuw een mooi resultaat: de opkomst ligt hier hoger dan in de rest van Vlaanderen. Het vaccinatiecentrum blijft open, ook voor wie nog een eerste, tweede of derde prik wil.”

Na haar vierde stek, wandelde Godelieve de zon tegemoet, aan de arm van haar kleinzoon. Sinds haar leeftijd drie cijfers telt, beleefde ze een ballonvaart, een Lourdesreis met de bisschop, een parachutesprong in het kader van een televisieprogramma, een eerbetoon van Jacky Lafon in De Cooke & Verhulst Show en een ontmoeting met idool Dana Winner.

“Nieuwe avonturen? Goh, we zien wel wat er op onze weg komt”, stelt Danny. “Ze wordt 108 jaar op 7 oktober, we moeten realistisch zijn. Misschien gaan we in augustus een vijftal dagen naar de Ardennen. Als ze zin heeft.”

(TP)