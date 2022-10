Gilian en Jasper leggen 750 kilometer in 42 uur af ten voordele van Kom op tegen Kanker in Ingooigem

De krachtmeting van Gilian Devolder en coach Jasper Bert is zaterdagavond uitgemond in een heus volksfeest. Op 28 en 29 oktober fietsten zij voor het goede doel de grenzen van Vlaanderen af in 48 uur. De start van deze afstand die 750 kilometer bedroeg, werd op vrijdagochtend gegeven om 4 uur. Om 22 uur 15 kwam het duo de Pastoor Verrieststraat ingereden, omringd door een groepje meefietsende supporters. Daar werden zij opgewacht door een hele schare familieleden, vrienden en kennissen.

Zowat 150 supporters bezorgden de sportievelingen een onvergetelijke ontvangst in het Chirolokaal Paloeder in Yvegem . Daar was voor de gelegenheid een pop-up café ingericht. Op groot scherm konden de aanwezigen de laatste vijftig kilometer van beide renners en hun aanhang life meevolgen. “Bij hun aankomst barstte het volksfeest echt los”, aldus medewerker Team Bidon Patrick Holderbeke (66) uit Vichte. “Devolder en Bert zijn bijzonder diep gegaan om hun uitdaging tot een goed einde te brengen.”

Zonder knechten

“De nacht van vrijdag op zaterdag was bijzonder zwaar omdat we dan geen ‘knechten’ hadden om ons te begeleiden”, aldus Gilian Devolder die sterk aangedaan en uitgeput de meet bereikte en omarmd werd door zijn vriendin en familie. “Het uitzonderlijk zachte weer heeft er ontegensprekelijk toe bijgedragen dat we het gehaald hebben”, vult zijn coach en gewezen wielrenner Jasper Bert aan. Het duo doorkruiste maar liefst 197 steden en gemeenten om hun ‘Ronde van Vlaanderen’ van 750 kilometer af te werken en wenst hun begeleidende chauffeur Sander Dekeyster te bedanken om hen twee dagen op de voet te volgen van achter het stuur. Uiteindelijk voltooiden ze hun uitdaging in ruim 42 uur. De opbrengst van het hele gebeuren gaat integraal naar Team Bidon ‘1000km voor Kom op Tegen Kanker.’.