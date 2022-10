Gezondheidspunt geopend in kantoren CM Oostkamp

Zaterdag 15 oktober opende het Gezondheidspunt in de kantoren van CM Oostkamp. Met dit ontmoetingspunt wil het CM Gezondheidsfonds zorgen voor meer levenskwaliteit en veerkracht voor iedereen in zone WE40 waaronder Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke deel van uitmaken.

Een gezondheidspunt is een fysiek en lokaal trefpunt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan zorg, gezondheid en welzijn. Om dit te realiseren komt er in elke eerstelijnszone een Gezondheidspunt. Voor zone WE40 zal dit in Oostkamp zijn. Het is een ontmoetingspunt waar tal van activiteiten zullen doorgaan, maar het is ook een info- en uitleenpunt.

Drie niveau’s

“Samen met het team G&P willen we, om het in een zin te zeggen, mensen kansen geven om zichzelf, anderen en de samenleving gezonder te maken. Je ziet ook aan de hand van de fototentoonstelling hier aanwezig in ons gezondsheidspunt dat gezondheid voor elke persoon iets anders inhoudt”, aldus Katrijn Vanhoutte, netwerkcoördinator van zone WE40.

“Werken aan gezondheid doen we op drie niveau’s: jezelf, de ander en de maatschappij. Jezelf kansen geven om gezonder te worden, dat kan bijvoorbeeld door langs te gaan bij een gezondheidsconsulent. Tijdens een gesprek maak je een actieplan op om te werken aan je eigen gezondheid. Of tijdens een webinar, infosessie of workshop van de gezondheidsacademie kom je heel wat te weten over gezondheid”, vertelt Katrijn Vanhoutte.

Gezondheid van anderen

Er kan ook gewerkt worden aan gezondheid van anderen. En dat kan met een gezonde buurt. Het begrip zegt het al zelf, er kan heel lokaal gewerkt worden aan gezondheid en welzijn van buurtbewoners.

“Als netwerkcoördinator sta ik hier niet alleen, vrijwilligers zitten hier aan het stuur. Zij weten wat er in de buurt leeft en wat er het best werkt. Als netwerkcoördinator stimuleer ik hen en zorg dat acties mogelijk worden. We brengen hen samen met organisaties om op die manier elkaar te versterken. Al deze kleine steentjes helpen mee om te bouwen aan een gezondere samenleving.”

En Katrijn Vanhoutte besluit: “Vanuit mijn vrijwilligers zijn er ook drie thema’s gekomen waar we mee aan de slag willen gaan: bewegen, verbinden/ontmoeten en mentaal welzijn bij kinderen en jongeren. Wil je hier meer over weten of goesting om je schouders mee te zetten onder een gezonde buurt, neem dan contact met ons op.”

Het Gezondheidspunt is ondergebracht in het CM-kantoor Oostkamp, Kortrijksestraat 66 in Oostkamp.

(GST/ Foto GST)