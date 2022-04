Gezondheidsenquête Sciensano: we zijn gelukkiger zonder coronamaatregelen, maar pandemie maakt plaats voor andere zorgen

Nu de coronacijfers in de goede richting evolueren blijft er van de preventieve maatregelen niet veel meer over. Iets waar iedereen heel blij om is, dat is ook te merken aan de resultaten van de tiende gezondheidsenquête van Sciensano. Het afzwakken van de coronacrisis heeft plaats vrijgemaakt voor andere zorgen, zoals de oorlog in Oekraïne.

Voor het eerst sinds lang kleuren niet meer alle West-Vlaamse gemeentes donkerrood. De afgelopen week registreerden 13 gemeentes een incidentie van minder dan 240 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Een stap in de goeie richting dus. Ook de hospitalisatiecijfers evolueren in de positieve zin. Na even te flirten met het niveau van de omikrongolfpiek is er weer een duidelijk dalende trend zichtbaar. Ook het aantal coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen blijft al sinds februari stabiel, met een gemiddelde van 20 bezette bedden.

Volg hier de meest recente updates over het coronavirus in onze provincie

Betere mentale gezondheid

Dit alles zorgt ervoor dat er nog steeds in code geel vertoeven, de fase waarin zo goed als alle coronamaatregelen naar de achtergrond verdwenen zijn. Tien dagen na de overschakeling van de coronabarometer naar deze fase (op 17 maart) namen meer dan 13.000 Belgen deel aan de tiende covid-19-gezondheidsenquête. Die recent gepubliceerde resultaten tonen alvast aan dat de pandemie het leven van de burgers steeds minder beïnvloedt.

De vorige enquête dateert van december 2021. Toen gaf nog de helft van de respondenten aan dat ze ontevreden waren over hun sociale contacten, nu is dat nog maar bij een vierde van de deelnemers het geval. Ook de eenzaamheidsgevoelens zijn serieus gedaald, zowel in ernstige als in lichte vorm.

Onze mentale gezondheid blijkt er ook op vooruit te gaan sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen. 83 procent van de respondenten gaf in maart aan (zeer) tevreden te zijn met hun leven, eind vorig jaar gaf slechts 66 procent dit antwoord. Ook het aantal mensen dat kampt met angst- en depressieve stoornissen is gedaald, van respectievelijk 24% en 21% in december 2021 tot 19% en 16% in maart 2022. Een kleinere daling dus, maar de vraag rijst of die cijfers überhaupt ooit de situatie van voor de pandemie zullen kunnen evenaren. Drie op tien volwassenen geeft daarnaast aan dat hun financiële situatie is verslechterd.

Vooral bij alleenwonenden met en zonder kinderen scoren minder goed op bovenstaande factoren dan koppels met en zonder kinderen.

Financiële zorgen

Zorgeloos is het leven echter niet geworden. Sinds we in code geel vertoeven maakt corona plaats voor andere problemen. Zo is 68 procent van de respondenten bezorgd over de prijzen van nutsvoorzieningen, 60 procent is bang voor de oorlog in Oekraïne en 43 procent piekert over de klimaatverandering. Ter vergelijking: 25 procent van de jongvolwassenen maken zich nog ernstig zorgen over de evolutie van de coronapandemie, bij de oudere bevolking is dat gemiddeld slechts 17 procent. Drie op tien volwassenen geeft daarnaast aan dat hun financiële situatie is verslechterd in vergelijking met drie maanden geleden.