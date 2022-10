Gezocht: 40.000 euro om Open Hart Cirkels te redden: “Bij ons kunnen mensen met psychische problemen in dialoog gaan met hun dierbaren”

Eerlijk en openhartig praten over geestelijke gezondheidsproblemen, dat is de insteek van de Open Hart Cirkels van Lut en Willy. Om hun concept te verspreiden, leiden ze al jaren hulpverleners uit andere organisaties op. Maar nu de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, moeten ze hun werking op een andere manier zien te financieren. “We hopen 40.000 euro op te halen met een crowdfunding, zo kunnen we zeker nog een jaar blijven doorgaan.”

Negatieve ervaring met psychiatrie

Lut Wouters (71) richtte in 2014 samen met haar man Willy Vandamme (77) de vzw Re-Member op. Het koppel heeft altijd gewerkt in de bijzondere jeugdzorg, maar kwam ook op persoonlijk vlak in aanraking met psychische kwetsbaarheid. “Onze jongste dochter Lieve heeft het altijd moeilijk gehad om haar plaats te vinden in het leven. Dat begon al in de middelbare school, maar het werd erger toen ze op haar 18de moest beslissen welke kant ze uit wou op studie- en professioneel vlak. Op een bepaald moment verwees de huisarts haar door naar de psychiatrie. Maar dat was volgens ons allesbehalve de juiste keuze”, vertelt Lut.

“Als familie word je totaal niet betrokken in het genezingsproces, dat moet anders kunnen”

Lieve werd opgenomen en worstelde met zelfmoordgedachten, maar daar werd volgens Lut heel weinig aandacht aan besteed. “Ze kreeg daar meteen een label en er werd heel snel overgegaan op medicatie, waar Lieve heel gevoelig op reageerde. Wij vonden het frappant hoe moeilijk het voor ons als ouders was om informatie te bekomen over de toestand van onze dochter. Er was weinig tot geen ruimte voor dialoog met de familie van de patiënt. Daar waren wij erg van geschrokken.”

Eerlijke dialoog

Dat moet anders, dachten Lut en Willy. In 2014 kwamen ze samen met gelijkgezinden en werden de krijtlijnen van Re-Member uitgetekend. “Doorheen de jaren vernamen we zoveel verhalen van mensen die een gelijkaardige ervaring als wij hadden in verband met een psychiatrische opname. We waren ervan overtuigd dat dit anders moest verlopen”, vertelt Lut. Het doel was om een feitelijke vereniging op poten te zetten die op een menselijke en liefdevolle manier psychische en kwetsbare mensen ondersteunt. “Niet als vijand van de traditionele hulpverlening, eerder als aanvulling of alternatief.”

“Onze dochter is uit het leven gestapt, we willen andere helpen dit te voorkomen”

In februari was de vzw een feit, twee maanden later stapte Lieve helaas op 28-jarige leeftijd uit het leven. “Onze dochter is altijd de drijfveer geweest voor ons engagement. We willen vermijden dat andere gezinnen hetzelfde overkomt. Drie jaar na haar overlijden zijn we gestart met de Open Hart Cirkels.”

Concept verspreiden

Vzw Re-Member gaat uit van de overtuiging dat 30 procent van de jongeren in de residentiële psychiatrie daar eigenlijk niet thuishoort. Voor hen, maar intussen ook voor volwassenen die het moeilijk hebben, worden de Open Hart Cirkels georganiseerd. Tijdens zo’n sessie wordt iedereen uitgenodigd die door het probleem geraakt wordt om te spreken over zijn/haar ervaring. Het openhartige gesprek verloopt onder begeleiding van Lut of Willy. Intussen werkt het duo samen met tal van andere organisaties – zoals vzw Oranjehuis – en leiden ze hulpverleners op om ook in hun eigen regio Open Hart Cirkels te organiseren.

Want hun aanpak blijkt te werken. “Bij ons krijg je de ruimte om echt eerlijk en openhartig te spreken over je gevoelens, gedachten en overtuigingen. Zelfs over de meest zware thema’s wordt er in harmonie gepraat. Tijdens de pandemie lag onze werking wat stil, maar sinds 2017 hebben we al bijna 100 gezinnen geholpen”, klinkt het trots.

Meer info over de werking van Re-Member vind je op hun website. Bijdragen aan de crowdfunding kan via deze link. Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

Lut en Willy zetten zich volledig vrijwillig in voor dit project, maar toch zijn er centen nodig. Om hun twee medewerkers te betalen, om netwerkdagen voor hulpverleners te organiseren, om mensen op te leiden… kortom om het concept verder te verspreiden. Tot op vandaag ontvangt de vzw subsidies van de Vlaamse overheid, maar door een verkleind budget valt de vzw vanaf 2023 uit de boot. Om de toekomst van hun werking te garanderen, doen ze via het Streekfonds een beroep op een crowdfunding, waarmee ze hopen 40.000 euro in te zamelen.

“We willen iedereen laten beseffen dat het leven dynamisch is. Een crisismoment of een psychisch probleem hoeft geen definitieve diagnose te zijn die je voor de rest van je dagen meedraagt. Je bezorgdheden en moeilijkheden uiten naar je omgeving toe, is een van de moeilijkste aspecten van een genezingsproces, maar wel een heel waardevol onderdeel. Daarbij willen wij graag helpen”, besluit Lut.