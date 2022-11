Gemeenten Oostende en Bredene lanceren promofilm om meer te bewegen

Om inwoners meer aan het bewegen te krijgen en om artsen nog meer te informeren over de mogelijkheden van ‘bewegen op verwijzing’, werd een film gemaakt.

“Meer dan de helft van de inwoners beweegt te weinig. Bewegen heeft veel voordelen en vaak geven artsen de raad aan hun patiënten om wat meer te bewegen.

Begeleiding op maat

Dankzij ‘bewegen na verwijzing’ wordt dat concreet gemaakt. Mensen worden doorverwezen naar één van de drie beweegcoaches”, zegt sportfunctionaris Katie Vandenbussche. De beweegcoaches zijn geen personal trainers die oefeningen geven, maar brengen wel in kaart hoe ze meer kunnen bewegen en dat kunnen integreren in het dagelijkse leven. “Het gaat vaak om eenvoudige zaken zoals te voet naar der winkel gaan of bij de dagtaak meer bewegen. De begeleiding gebeurt op maat.”

Film in wachtzalen

Het project loopt al sinds 2017 en kende in de pandemie een dipje. Toch maken enkele tientallen mensen per maand gebruik van ‘bewegen op verwijzing’. Het project is nog onvoldoende bekend en er is nog een capaciteit bij de drie coaches Gaëlle, Jonathan en Tina. Daarom bundelen de gemeentebesturen van Bredene en Oostende nu de krachten. Met lokale ambassadeurs werd een promofilm opgenomen die onder meer in wachtzalen, ziekenhuizen en ontmoetingscentra zal afgespeeld worden. Mensen kunnen er gebruik van maken door met hun arts te spreken. Wie een verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt 4 euro, anderen betalen 20 euro per uur begeleiding. De gemeentebesturen van Oostende en Bredene zorgen nu voor de extra promotie. (EFO)