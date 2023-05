Gemeente Wingene is label ‘Sportbedrijf’ rijker

Sport Vlaanderen heeft het officiële label ‘Sportbedrijf’ toegekend aan de gemeente Wingene. Organisaties die investeren in de gezondheid van hun werknemers door hen voldoende te laten bewegen en sporten ontvangen dit label. De gemeente Wingene is met glans geslaagd.

“Het voorbije jaar zetten we sterk in op het bewegen op de werkvloer”, vertelt schepen van Sport Jens Danneels.

Initiaties

“Dat willen we in stijgende lijn voortzetten. Zo kunnen medewerkers op vaste tijdstippen gratis deelnemen aan een van de vele initiatieven: lunch- en seizoenswandelingen, initiaties tafeltennis, badminton en noem maar op. Deze initiaties worden georganiseerd onder de naam boesjeren overnoene ofwel bewegen over de middag.”

De sportwerking van de gemeente steunt op tien sportambassadeurs die de collega’s stimuleren en overtuigen om meer te bewegen.

Volgend jaar award?

“We motiveren onze collega’s om deel te nemen aan de verschillende sportinitiatieven over de middag. Een sportieve middagpauze is ideaal om je hoofd even leeg te maken, eens een nieuwe sport te ontdekken en om andere collega’s beter te leren kennen”, vult sportpromotor Jim Focke aan.

“We hebben de smaak nu helemaal te pakken. Volgend jaar gaan we nog een stapje verder en proberen we om de award ‘Sportbedrijf’ binnen te halen.”