Geert en Barbara plaatsen eerste mobiele zorgwoning in Nieuwmunster

Barbara Verhelst (46) en Geert Lust (48) lieten in hun achtertuin een mobiele zorgwoning plaatsen. Een primeur voor de regio, en volgens Barbara een absolute aanrader. “Mama bloeit weer helemaal open nu we haar dicht bij ons hebben.”

Een zorgwoning is een kleinere, modulaire woonunit die bij de woning van de mantelzorger wordt geplaatst.“Het creëren van een zorgwoning is meldingsplichtig, maar een bouwvergunning heb je er niet voor nodig”, legt Jef De Borger uit. De zorgwoningen van Novulo zijn een op en top West-Vlaams product. “Subsidies aanvragen, een poetsdienst inschakelen, warme maaltijden laten bezorgen: we bieden een totaalpakket aan waarbij we de klant als het ware ‘ontzorgen’”, zegt De Borger.

Mooi verhaal

“Zorgwonen is een decretaal bepaalde vorm van wonen, maar in tegenstelling tot kangoeroewonen, is dit concept nog relatief onbekend. Daar willen we iets aan doen want zorgwonen kan zo’n mooi verhaal zijn. Er worden meer en meer inspanningen gedaan om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen”, klinkt het. Barbara zag in de mobiele zorgwoning de ideale oplossing voor haar mama Linda (75). “Mama werd tweemaal behandeld voor kanker en ik reed dagelijks op en af om voor haar te zorgen. Dat deed ik met plezier: ik had mezelf altijd voorgenomen dat ik goed voor mama zou zorgen als die dag zou komen. Maar ik werk ook nog voltijds, en bovendien was mama in dat veel te grote huis, in de straat waar ze haast niemand meer kende, een beetje aan het wegkwijnen. Ze bloeit weer helemaal open nu ze bij ons woont”, vertelt Barbara.

Vanaf 130.000 euro heb je al een mobiele zorgwoning. “Maar je kan er ook eentje huren en dan betaal je ongeveer hetzelfde als voor een assistentiewoning. Onze mobiele units zijn uitgerust met een speciale zorgbadkamer, sensoren voor valpreventie en eventueel een tillift. Ook een pluspunt, is dat ze zo duurzaam zijn: zonder zonnepanelen heeft de module een EPC van 34, met zonnepanelen is dat 22. Tegen het einde van het jaar willen we zelfs naar een negatieve waarde toewerken”, klinkt het. Er zijn afmetingen van 30 tot en met 50 vierkante meter beschikbaar, en de mobiele units zijn ook perfect stapelbaar. “De mogelijkheden zijn eindeloos”, klinkt het. (WK)