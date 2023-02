Geen gevaar voor volksgezondheid ondanks bodemverontreining in Christus Koning

Een bodemsaneringsdeskundige heeft zijn onderzoek naar de verontreiniging op de Fluvius-site nabij de Scheepsdalebrug in de wijk Christus Koning afgewerkt: uit de resultaten blijkt dat er wel verontreining is, maar geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat meldt Fluvius, de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas, in een mededeling.

In de buurt van de Fluvius-site aan de Scheepsdalebrug in Brugge zijn er sporen van een bodemverontreiniging gevonden. Meer bepaald restanten van cyanide. Die verontreiniging is het gevolg van de activiteiten van de gasfabriek die zich van 1846 tot 1960 bevond op de huidige Fluvius-site. In opdracht van Fluvius is onlangs een beschrijvend bodemonderzoek afgerond door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Geen gevaar

Volgens het onderzoek is er, met het huidig gebruik van de grond, geen gezondheidsrisico bij de vastgestelde verontreiniging. Wel is er een grondige bodemsanering nodig van de Fluvius-site om daar lokaal de vervuilende elementen uit de bodem en het grondwater te zuiveren.

Een bodemsaneringsproject wordt door Fluvius opgemaakt. Fluvius zal het saneringsproject opstarten bij het verlaten van de site, naar alle waarschijnlijkheid in 2025. In afwachting daarvan volgt Fluvius de verontreiniging in het grondwater verder op. Bewoners hoeven volgens Fluvius geen actie te ondernemen.

