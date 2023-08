Frank (67) bekritiseert beperkte openingstijden in stationstoilet Kortrijk: “Mijn darmen hebben geen timer”

Het openbaar toilet in het Kortrijkse treinstation is sinds de zomervakantie enkel nog open van 6.30 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.30 uur, en zelfs die uren worden niet gerespecteerd. Er heerst ongenoegen bij treinreizigers, ook Frank Vierstraete (67). “Ik heb in 2000 bestraling gehad waardoor mijn darmwand zeer verdund is. Als ik moet gaan, moet ik gaan. Het is niet voor iedereen evident om het op te houden.” NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman verduidelijkt dat het gaat om een tijdelijke, maar noodgedwongen maatregel.

Eenmaal ter plaatse voor ons interview met Frank, om 15.50 uur, waren beide toiletten nog steeds gesloten. Vijf minuten later ging enkel het mannentoilet open, zonder toiletdame of -heer. Frank vertelt me dat hij al meerdere mensen voor de gesloten deur zag staan. “Oudere mensen kunnen niet snel naar een ander toilet lopen, ik heb daar zoveel medelijden mee. Het is mensonterend. Daarom trek ik aan de bel. K*kken op afspraak is niet meer van deze tijd.”

“Blijkbaar gaat iedereen naar omliggende horecazaken. Ook zij zijn het kotsbeu toiletpark te spelen van NMBS” – Frank Vierstraete

Voor zijn uitstap naar Blankenberge op zaterdag 19 augustus wou Frank nog even gebruikmaken van het toilet in het station. Daar stond hij net als velen voor een gesloten deur. “Ik kan helaas geen timer zetten op mijn darmen”, steekt een verontwaardigde Frank van wal. “Ik repte me snel naar Parkhotel – gelukkig ken ik die mensen – maar blijkbaar komt iedereen naar hier en andere omliggende horecazaken. Ook zij zijn het kotsbeu toiletpark te spelen van NMBS. Daarnaast bestaat voor de reiziger de kans dat die de trein mist.”

Veronique Vandewalle, uitbater van Parkhotel, is blij dat de problematiek aan het licht komt. “Welk beeld geeft dit ook van Kortrijk? Toeristen komen hier toe in een station zonder sanitaire voorzieningen.”

Frank maakte met Photoshop dit ludieke beeld. © Frank Vierstraete

“We gaan op zoek naar een meer structurele oplossing” – NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman

De beslissing om de openingstijden van het toilet aan te passen, is genomen in samenspraak met 2theloo, dat sinds een aantal maanden de toiletten in Kortrijk en 13 andere grote stations uitbaat. “Wij en onze reizigers werden er geconfronteerd met aanhoudend vandalisme en overlast. Er is daarom samen met 2theloo besloten de toiletten enkel nog te openen wanneer er een toiletdame aanwezig is. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we noodgedwongen hebben genomen na aanhoudend vandalisme en overlast in de toiletten. Samen met 2theloo gaan we op zoek naar een meer structurele oplossing. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, één die we niet graag nemen. Het is er wel één die op dit moment noodzakelijk is, ook voor onze reizigers”, duidt Dimitri. De toiletten in Kortrijk worden de komende maanden vernieuwd.

“In deze tijd bestaan er genoeg andere oplossingen” – Frank Vierstraete

Frank vindt wachten op vernieuwing geen oplossing anno 2023. “Intussen is er geen enkel toilet beschikbaar en iedere dag is een dag teveel afwachten. Ga je in Kortrijk bijvoorbeeld naar een gezellig zomermarktje, dan zijn er mobiele urinoirs en toiletten bij de vleet. Alleen in het station is het voor de reizigers k*kken op afspraak of op de trein. Met wat zijn we bezig? Het is een maatregel tegen vandalisme en criminaliteit, maar ik ben geen crimineel. Laat staan het merendeel van de treinreizigers. In deze tijd bestaan er genoeg andere oplossingen.”