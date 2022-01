FORME viert 15de verjaardag met vooruitstrevende uitbreiding: Kinepraktijk wordt ‘health hub’

‘FORME sports and rehab’ wordt in 2022 ‘FORME health hub’. Niet zomaar loze woorden, maar wel een blijk van de ambitie die leeft bij zaakvoerder Dieter Vercaigne en zijn team. FORME viert namelijk zijn 15de verjaardag en verhuist in september naar de nieuwe thuisbasis in de Beversesteenweg.

Momenteel bestaat FORME nog uit twee verschillende vestigingen, in de Mandellaan en – uitsluitend voor osteopathie – in het Westwing Park. Daarnaast organiseert het team verschillende coaching- en trainingsactiviteiten. “De nieuwe vestiging zal de bestaande locaties en onze entiteit training onder één dak samenbrengen”, weet Dieter Vercaigne, die ook al de locatie verklapt. “De nieuwe faciliteiten zullen in de Beversesteenweg liggen, op amper 800 meter van onze gekende praktijk in de Mandellaan.”

Preventieve training

FORME groeide in de voorbije 15 jaar van een kinepraktijk naar een multidisciplinair centrum. Dat willen ze benadrukken met de nieuwe naam ‘FORME health hub’. “Het revalidatiegedeelte is nog steeds onze hoofdactiviteit, maar werd de voorbije jaren aangevuld met osteopathie, training en sportieve coaching. We zien tegenwoordig ook een groeiende bewustwording van het preventieve aspect van blessures, trainingsbegeleiding en gezondheid in het algemeen. Door het multidisciplinaire gegeven en die groeiende aandacht kiezen we dan ook voor onze nieuwe naam.”

Oefenzaal en looppiste

Toch is het niet zozeer de nieuwe naam die de monden doet openvallen, maar wel de ambitieuze plannen in de nieuwe thuisbasis van FORME. “De nieuwe faciliteiten scheppen inderdaad een waaier aan mogelijkheden”, beseft ook Dieter Vercaigne. “Zo zal de functionele training nu in eigen huis kunnen plaatsvinden, terwijl dat vroeger op locatie moest. En voor de revalidatie komt er bijvoorbeeld een oefenruimte van tweehonderd vierkante meter met de nieuwste uitrusting en een looptrack van dertig meter. Het doel van de verhuis is alvast om met ons vertrouwd team en enkele nieuwe partners dezelfde hoogwaardige zorg en diensten te kunnen aanbieden in de toekomst.”

